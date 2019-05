Proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea 01.05.2019

01.05.2019 Proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea După ore bune de tăcere, proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea. Femeia a avut o reacție furioasă și mărturisirile ei au dat naștere unor controverse. Afacerista este iubita prietenului care i-a împrumutat



Proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea

După ore bune de tăcere, proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea. Femeia a avut o reacție furioasă și mărturisirile ei au dat naștere unor controverse. Afacerista este iubita prietenului care i-a împrumutat bolidul designerului. Citește și: Cum a fost îmbrăcat Răzvan Ciobanu pentru ultimul drum. Laura Vicol: “L-am văzut, am apucat […] The post Proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea appeared first on Cancan.ro.

Proprietara Range Rover-ului în care a murit Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deşi consumul de soia este un subiect controversat, nutriționistul Cristian Mărgărit crede că cel mai indicat ar fi să evităm acest aliment sau dacă îl consumăm să o facem cu moderație. Citește mai

Secţia pentru judecători a CSM a stabilit, în şedinţa de miercuri, 13 martie, că există indicii că judecătorul Cristi Danileţ a încălcat Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. Magistratul a fost cercetat pentru o postare pe

Patru persoane au fost rănite, miercuri, într-un accident în care a fost implicat un microbuz şi un autoturism. Accidentul a avut loc pe un drum judeţean din localitatea prahoveană

Locuitorii comunei Bubuieci, municipiul Chişinău, vor circula cu troleibuzul. Autorităţile municipale informează că, în decurs de 10 zile, va fi deschisă o nouă rută de troleibuz cu propulsie autonomă, transmite

Găini din ferma unei şcoli din nord-vestul Franţei s-ar fi aliat ca să omoare un exemplar tânăr de vulpe, potrivit BBC

Simona Halep a ratat şansa de a reveni pe primul loc mondial, nereuşind să profite de eliminarea lui Osaka în optimile de la Indian

Eurodeputaţii avertizează asupra campaniilor de dezinformare ruseşti care sunt principala sursă de informaţii false în Europa, alături de cele provenite din China, Iran şi Coreea de Nord, şi au adoptat miercuri o rezoluţie prin care îndeamnă

Prezenţa virusului a fost confirmată la alţi doi porci mistreţi găsiţi morţi: unul pe un fond de vânătoare din Berca, iar cel de al doilea, pe un fond de vânătoare din Beceni. În weekend, un al treilea mistret ucis de pestă a fost descoperit

Deficitul comercial al României a explodat, în ianuarie, înregistrând o creştere de 62%, la 1,25 miliarde euro, iar Bloomberg notează că acesta este cel mai mare deficit de la criza din

Bugetul pe 2019 aduce beneficii importante pentru cetăţeni, iar preşedintele Klaus Iohannis "trebuie să îşi ceară scuze pentru întârzierea inutilă a adoptării noului buget", afirmă Partidul Social

USR susţine iniţiativa omului de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, care a făcut apel la antreprenorii români să declanşeze vineri, 15 martie, la ora 15,00, un protest faţă de lipsa autostrăzilor în

Poliţiştii locali din municipiul Braşov au sancţionat, în ultimele două zile, aproximativ de 20 de şoferi care au oprit sau staţionat neregulamentar în apropierea accesului în unităţile de

Moscova a transmis ieri Kievului o notă, ca urmare a încetării Tratatului bilateral de prietenie, în care menţionează ceea ce consideră a fi „încălcările” comise de Ucraina în privința

Horoscop 14 martie Berbec O zi în care oportunităţile apar de unde te aştepţi mai puţin, însă, pentru a te putea bucură de ceea ce vine la ţine, că şansă, este indicat să fii flexibil în gândire

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că sectorul privat, defăimat de unii politicieni "tributari reflexelor comuniste, autoritariste", merită apreciat, deoarece suplineşte nevoia comunităţii pe

Consiliul Judeţean Cluj a demarat un o investiţie de 23,7 mil. lei (aproximativ 5 mil. euro), fără TVA, pentru modernizarea şi reabilitarea ’’Drumului Bistriţei (sectorul de drum Lot 2 - DJ 109 Aşchileu – limită cu judeţul Sălaj), parte a

„În România, deocamdată, suntem la începutul programelor de mindfulness, aici departamentul de resurse umane este sufocat de administraţie şi nu mai are timp să se ocupe de angajaţi. Când un om nu se simte bine din cauza stresului, pleacă din

Portarul lui Sepsi, Bela Fejer (23 de ani), ar fi unul dintre primii sportivi din România care primește interdicție să pătrundă într-o altă țară: el n-ar mai avea voie în Ucraina după ce a jucat la o selecționată a

CCR a decis, miercuri, neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevedea ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală. Sesizarea la CCR a

PSD se află pe ultima sută de metri cu definitivarea listei candidaţilor la europarlamentarele din luna mai. Dacă primul loc este deja dat actualului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, pe locurile eligibile se luptă actuali miniştri,