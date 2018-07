PROGRAM SERIE A. Unde va debuta Cristiano Ronaldo » Când au loc derby-urile turului în Italia 27.07.2018

27.07.2018 PROGRAM SERIE A. Unde va debuta Cristiano Ronaldo » Când au loc derby-urile turului în Italia Astăzi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta în Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine în etapa a 2-a, contra



PROGRAM SERIE A. Unde va debuta Cristiano Ronaldo » Când au loc derby-urile turului în Italia

Astăzi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta în Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine în etapa a 2-a, contra lui Lazio. Urmează 4 meciuri relativ ușoare înaintea derby-ului cu Napoli, de pe 30 septembrie. Derby-ul primei etape este întâlnirea dintre formațiile lui Vlad Chiricheș și Ștefan Radu, Napoli - Lazio. ...

PROGRAM SERIE A. Unde va debuta Cristiano Ronaldo » Când au loc derby-urile turului în Italia

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Fie că sunt dulci, amare, cu pulpă moale, semipietroasă sau pietroasă, cireşele sunt surse dovedite de energie, întăresc sistemul imunitar şi sunt remedii valoroase pentru cel puţin 70 de afecţiuni. Citește mai

Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeană a fost utilizat în 2016 pentru producţia agricolă, iar o treime din ferme (33%) sunt în România, o altă treime fiind în Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%), arată datele publicate joi

Elevii de clasa a XII-a au susţinut joi ultima probă de la examenul de Bacalaureat 2018, cea la alegere a profilului şi specializării. Elevii au optat între biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie,

La aproape cinci decenii de la înfiinţarea sa, lacul de acumulare Valea de Peşti a fost golit, pentru a fi efectuate reparaţii la baraj. Acum, în locul întinderii de apă a mai rămas o privelişte cu care puţini localnici au fost

Decizia prounţată la Curtea de Apel Ploieşti nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel. Alexandru efter a fost judecat pentru luare de

O maşină s-a răsturnat într-o curbă din localitatea Şeica Mare, judeţul Sibiu. Şoferul nu a adaptat viteza, iar din cauza carosabilului umed a ieşit în afara

Trei accidente s-au produs în doar o jumătate de oră pe DN1 în după-amiaza zilei de joi, 28 iunie, în zona curbelor de la Perşani, pe raza judeţului Braşov. Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la

Ce faci atunci când ai puţin peste 40 de ani, o carieră atent construită în spate, dar şi un dram de nebunie pentru a porni singur la drum? Antreprenoriatul este soluţia. (Dar să nu uităm de această dată şi

Prin petiţia "Portret pentru eternitate", mamele şi gravidele speră să convingă conducerea unităţii spitaliceşti să le permită să îşi fotografieze bebeluşii în primele minute de

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi două atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de vijelie şi averse pentru judeţele Constanţa, Bacău şi Neamţ, valabile până la ora

Marea Britanie se teme ca presedintele Statelor Unite ar putea face rau Aliantei Nord-Atlantice incheiind cu Vladimir Putin vreo intelegere, un fel de "tratat de pace" la intalnirea lor din luna iulie, scrie

Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost promulgată, marţi, după mai multe luni de dezbateri în parlamentul britanic, informează AFP. Adoptat săptămâna trecută de

Comisia specială pentru elaborarea legilor Justiţiei a decis, joi, la dezbaterea modificărilor aduse Codului penal, că pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani se poate aplica liberarea

India este cea mai periculoasă ţară pentru femei, potrivit unui sondaj realizat de Thomas Reuters Foundation. Cele şase zone studiate pentru realizarea sondajului au fost: serviciile de

Bogdan Dima a acoperit ,,gaura ” de competență produsă prin demisia Siminei Tănăsescu din funcția de consilier de stat la Cotroceni. Bogdan Dima a fost avansat ,,pe tăcute” din funcția de consilier

In ultimul deceniu, regiunea arctica a Rusiei s-a incalzit considerabil, afisand o crestere anormala a temperaturii medii. In mod special se evidenteaza zona de nord a Marii Barents, unde sunt consemnate cele

O fetiţă, de şase ani, a murit, iar mama acesteia a fost rănită grav, după ce au fost lovite de o maşină pe DJ 253 în zona localităţii gălăţene Viile, a declarat joi purtătorul de cuvânt

Femeile de succes, indiferent in ce domeniu activeaza, au o trasatura comuna: increderea in sine. Acestea sunt admirate datorita caracterului puternic si a imaginii pe care o afiseaza in fata intregii lumi, insa cum

Aproape 70 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.340 de lei, au fost date de poliţişti pentru abateri de la normele legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi activitatea

Cererea făcută de Omar Hayssam de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale are termen, joi, la Tribunalul Dâmboviţa, se arată pe portalul instanţelor de judecată. Termenul iniţial era