Prognoză sumbră pentru finalul anului 2021. Octavian Jurma: Va avea loc peste o saptamana 23.12.2021

23.12.2021 Prognoză sumbră pentru finalul anului 2021. Octavian Jurma: Va avea loc peste o saptamana Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de



Prognoză sumbră pentru finalul anului 2021. Octavian Jurma: Va avea loc peste o saptamana

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de munca.

Prognoză sumbră pentru finalul anului 2021. Octavian Jurma: Va avea loc peste o saptamana

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin au anunţat marţi selecţiile pentru programele Berlinale Shorts, Forum şi Forum

Un accident grav s-a produs miercuri după-amiază în orașul Gura Humorului din județul Suceava. O tânără a fost grav rănită, după ce s-a răsturnat cu un ATV într-o râpă adâncă de cinci metri. Victima mai era însoțită de o fată, care a

Așa cum v-am spus mereu, bancurile cu și despre infidelitate, fie între iubiți, fie între soți, sunt unele dintre cele mai amuzante. Așadar, pentru astăzi v-am pregătit un nou banc super haios cu o conversație […] The post Bancul zilei |

Liviu Dragnea ar putea munci la spălătoria Penitenciarului Rahova după ce unul dintre medici i-a comunicat că nu are voie să ridice greutăți la garaj, acolo unde a lucrat până să-i fie retras dreptul la

Animalele de companie din Seul vor fi testate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 dacă prezintă simptome, au anuțat autoritățile din Coreea de Sud, scrie bbc.com. Decizia vine

Compania online Twitter a anunţat, miercuri, că intenţionează să menţină permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului preşedinte Donald Trump, indiferent dacă va candida în scrutinul prezidenţial din

Turcia se apropie de achiziţionarea unei nave de foraj gaze naturale de la firma norvegiană Dolphin Drilling, o mişcare care va afecta relaţiile cu UE, scrie

Spectacolul fotbalistic continuă pe Betano cu meciurile din Cupă de la mijlocul săptămânii: aici găsești o ofertă completă pe sportul rege, cu peste 1.400 de pariuri pe fiecare meci, speciale, live, Cash Out și BetCombo.

Piaţa de investiţii imobiliare din România a fost estimată la aproa­pe 900 milioane de euro anul trecut, ceea ce reprezintă aproximativ 8,5% din vo­lumul total de investiţii de 10,4 miliarde de euro înre­gistrat de cele mai mari şase ţări

Dumitru Popescu, arhitectul principal al cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, a fost unul dintre cei 24 de membri ai Comitetului Politic Executiv al CC al PCR condamnaţi imediat după Revoluţie. Graţiat,

Anderson „444” Santos era un cunoscut jucător profesionist de Dota 2. Brazilianul a evoluat în multe turnee pentru paIN Gaming. Echipa nu a mai concurat din 2020, din primăvară, când a renunțat la tot lotul de jucători. Jucătorul

Petrolul, ”U” Cluj și Viitorul Pandurii Tg. Jiu au eliminat formații din primul eșalon. Dunărea Călărași a beneficiat de o calificare la ”masa verde”. În sferturile Cupei României au mai acces Astra, Chindia și Dinamo.

Cinci persoane au fost rănite, joi după-amiază, într-un accident produs pe DE 581, în apropierea municipiului Bârlad, autorităţile declanşând Planul Roşu de

Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul său proiectul de buget pe 2021, alături de proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale și legea plafoanelor. Acesta prevede venituri totale de 364 de miliarde de lei și cheltuieli totale de 444

Proiectul de desfiinţare a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) a fost dezbătut, joi, în Plenul CSM, avizul Consiliului fiind unul consultativ. Discuţiile au început la ora 11.00 şi s-au întins până seara, fiind aduse

Savantul iranian, Mohsen Fakhrizadeh, asasinat în noiembrie 2020 lângă Teheran, a fost omorât de Mossad, arată publicația The Jewish Chronicle, citată de Reuters. Circa 20 de agenți israelieni

Un român a pus pe jar poliția din două provincii spaniole și vreme de jumătate de an a fost vânat, după ce a reușit zeci de jafuri. Când a fost prins, s-a descoperit că reușise nu mai puțin de 90 de spargeri, scrie portalul de știri Galicia

Un tribunal din Rusia a emis mandat de arestare pentru Leonid Volkov, un colaborator apropiat, aflat în străinătate, al opozantului întemnițat Alexei Navalnîi. Acest lucru se întâmplă la doar câteva ore după ce Comitetul Investigativ îl

Membrii Federaţiei Patronatelor din Turismul României (FPTR) cer atât preşedintelui Klaus Iohannis cât şi Guvernului, o serie de măsuri prin intermediul cărora poate fi diminuat impactul major pe care pandemia îl are asupra sectorului turism şi

Proprietarii centrului comercial Veranda din Bucureşti au implementat anul trecut proiectul Veranda Mall Online, un marketplace pentru cei care vor să-şi vândă marfa pe