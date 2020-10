Prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece 15.10.2020

15.10.2020 Prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece ANM a anunțat prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece și ploile revin. Mâine, vremea va fi normală termic, în vestul şi nordul ţării, şi caldă în restul teritoriului, dar mai ales în […] The post Prognoza meteo



Prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece

ANM a anunțat prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece și ploile revin. Mâine, vremea va fi normală termic, în vestul şi nordul ţării, şi caldă în restul teritoriului, dar mai ales în […] The post Prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece appeared first on Cancan.ro.

Prognoza meteo pentru weekend. Vremea continuă să fie rece

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un autoturism a fost lovit de un tren, sâmbătă, pe o cale ferată aflată la limita dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, o persoană fiind grav rănită în urma accidentului, au informat

Patronul unei firme din Argeș, victima unei înșelăciuni, oferă o recompensă de 50.000 de euro celor care îl ajută să dea de urma unui TIR încărcat cu televizioare, care a dispărut. Polițiștii fac, în acest caz, cercetări pentru

Rafael Nadal (2 ATP) s-a retras înaintea meciului cu Denis Shapovalov (28 ATP), din semifinalele turneului de la Paris. Cu o săptămână rămasă până la startul Turneului Campionilor, Nadal le oferă motive de îngrijorare fanilor săi.

SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă dramatic de echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, cu scorul de 21-20 (13-10), vineri seara, într-un meci din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfăşurat în Sala Sporturilor ''Traian'' din

Insulele Trobriand fac parte din Papua Noua Guinee. Locuitorii de aici au o atitudine foarte relaxată în privinţa sexului şi încurajează relaţiile sexuale în afara căsătoriei. Citește mai

Preşedintele american Donald Trump a redus drastic, până la 18.000, numărul de refugiaţi care vor fi admişi în SUA în acest an fiscal, informează sâmbătă dpa. Reducerea numărului de refugiaţi

Mihai Stoica a vorbit în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” despre relația pe care o are cu Gigi Becali și spune că patronul lui FCSB nu s-a schimbat față de cum era în 2014. „Gigi Becali nu face în 2019 altceva decât făcea în 2014.

Preşedintele comunităţii evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman, a decedat duminică dimineaţă la aproape 85 de ani. "E foarte dureros şi foarte greu să suportăm. Viaţa e dată de Dumnezeu, viaţa e

Rolele băiatului de 8 ani, care a dispărut sâmbătă din localitatea constănțeană Pecineaga, au fost găsite, duminică, de polițiști pe o stradă din apropierea locuinței copilului. Polițiștii au găsit rolele băiatului pe o stradă situată

Mihai Tudose nesocotește linia de partid impusă de Victor Ponta și cere ca Pro România să voteze învestirea Guvernului PNL, luni, în Parlament. Citește mai

La Braşov a fost prezentat, în premieră naţională, primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligenţă

Ce poate face un artist, doctor în arte vizuale şi asistent universitar atunci când vrea să-şi ducă pasiunea la nivel de business? Un răspuns valabil este „un brand de genţi şi accesorii”. Pentru că asta a făcut Ionuţ Marin în urmă cu

O femeie de 61 de ani, din judeţul Olt, cu arsuri pe 45% din suprafața corpului a fost internată la spitalul din Slatina, de unde a fost transferată la Brașov, dar a fost operată după săptămâni la Iași, relatează Mediafax. UPDATE - ora 14.25:

Procurorii DNA au solicitat luni la Curtea Supremă anularea sentinţei de achitare în cazul inculpaţilor judecaţi în dosarul Turceni-Rovinari: fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Şova şi foştii directori Laurenţiu

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului

În minutul 90+2 al meciului St. Etienne - Monaco 1-0, Ruben Aguilar (26 de ani, fundaș dreapta) s-a răzbunat pe aparatura VAR după ce a primit cartonașul roșu. Vezi AICI clasamentul live din Ligue 1 Aguilar a intrat pe teren în minutul 69, dar nu

Cum se transmite hepatita. După cum se știe există 5 tipuri de virusuri hepatice: A, B, C, D și E. Toate afectează ficatul, dar se transmit pe căi diferite. Iată cum se transmite hepatita și cum o poți evita. Hepatitele acute virale sunt

Fază controversată în Craiova - Dinamo încă din minutul 11, când golul lui Robert Moldoveanu (20 de ani, atacant) a fost anulat pe motiv de ofsaid. Craiova - Dinamo e liveTEXT AICI! Moldoveanu a reușit să-l învingă cu o lovitură de cap pe

Noul ministru al Muncii a anunțat marţi dimineaţa, la intrarea în sediul ministerului, că intenţionează o reducere a structurii instituției, un rol important urmând să revină angajaţilor care se ocupă de relaţia cu

Noul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat marţi, la preluarea efectivă a portofoliului de ministru că va fi dificilă realizarea proiectului de buget pe anul 2020, pe de o parte pentru că trebuie luate în calcul mai puţine ministere,