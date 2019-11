Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă 08.11.2019

08.11.2019 Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă. Vremea va fi deosebit de caldă la nivelul întregii ţări, sâmbătă şi duminică, cu valori termice diurne de 23-24 de grade şi şanse mici de ploaie, doar la nivel



Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă

Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă. Vremea va fi deosebit de caldă la nivelul întregii ţări, sâmbătă şi duminică, cu valori termice diurne de 23-24 de grade şi şanse mici de ploaie, doar la nivel local, a declarat, vineri, Dinu Mărăşoiu, meteorolog de serviciu în cadrul Administraţiei Naţionale de […] The post Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă appeared first on Cancan.ro.

Prognoza meteo pentru weekend 9-10 noiembrie. Vremea va fi deosebit de caldă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, va testa miercuri, în Africa de Sud, un bolid Toyota Hilux, cu care ar putea participa anul viitor la Raliul Dakar, informează agenţia EFE, citată de Agerpres. Alonso, actualul

În mai multe localităţi din Mehedinţi, o simplă adiere de vânt face ca aerul să fie irespirabil. Mai exact, ridică un nor de cenușă de cărbune şi zgură de la Termocentrala de la Halânga, aflată în faliment, şi îl poartă pe o arie de

Ai azi cele mai bune reduceri la televizoare Samsung, una dintre cele mai recunoscute si bune branduri. eMAG iti pune la dispozitie posibilitatea de a cumpara televizorul preferat la pretul asteptat. Citește mai

Senatorul PNL a spus că o posibilă întrebare pentru referendum ar putea fi următoarea: vă doriţi ca persoanele condamnate să nu mai poată candida pentru funcţii publice în România?" Citește mai

Mii de vietnamezi vor ajunge în România în următoarele luni, pentru a munci în industrie şi servicii, ramuri ale economiei care trec printr-o criză a forţei de muncă. O firmă de recrutare şi formare profesională din ţara asiatică şi-a

Doi bărbaţi, de 41 şi 44 de ani, s-au ales cu o amendă usturătoare, iar tot peştele pe care îl scoseseră la vânzare în condiţii improprii a fost

Salvatorii de la ISU deschid larg porţile pe 1 aprilie şi aşteaptă vizitatori. Manifestarea Ziua Porţilor deschise, prilejuită de sărbătorirea Zilei Inspectoratului Barbu Ştirbei include o serie de

Orange anunţă că, la această oră, serviciile de voce, date, precum şi aplicaţiile funcţionează în parametri normali. În urmă cu câteva ore, compania anunţa că o parte dintre clienţi întâmpină dificultăţi în accesarea serviciilor de

Cântăreţul canadian Justin Bieber a negat marţi că ar mai fi interesat de fosta lui iubită, cântăreaţa Selena Gomez, la o zi după ce a anunţat că se retrage temporar din viaţa artistică pentru a

Societatea de Transport Bucureşti organizează licitaţie pentru achiziţionarea de carduri contactless reîncărcabile şi de unică folosinţă, la o valoare totală estimată de 4.312.590 lei. Conform

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Nereguli grave în unităţile de alimentaţie publică din Capitală şi din întrega ţară. În urma verificării a peste 700 de patiserii, restaurante şi cofetării, inspectorii sanitar-veterinari şi cei de

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţi ai asociaţiilor militarilor în retragere şi în rezervă, cu care a discutat despre

Mulţi dintre noi petrecem nouă ore pe zi sau mai mult pe scaun şi nu doar la locul de muncă. Potrivit ultimelor date, pestre o treime din totalul populaţiei îşi petrece mare parte din weekend pe

Berbec Luna aceasta este despre lupte. Ai o mulţime de energie şi eşti gata să lupţi pentru toate lucrurile pe care ţi le doreşti şi pentru toate lucrurile în care crezi. Din fericire, luna aceasta vine

Cinci mari firme de închiriere auto au schimbat modul în care prezintă prețurile de închiriere ca urmare a apelului lansat de Comisia Europeană și de autoritățile de protecție a consumatorilor din UE.

Horoscop 28 martie Berbec Acţionezi impulsiv şi este posibil să ajungi să regreţi. Nu îţi acorzi suficient timp pentru a analiza eventualele consecinţe ale acţiunilor tale. Fii mai răbdător,

Bananele sunt cele mai apreciate fructe exotice pe piaţa locală, urmate de portocale, grepfruit, kiwi şi mango, arată datele de la

Rusia a confirmat trimiterea de efective militare în Venezuela, argumentând că este o decizie luată în conformitate cu legislaţia acestei ţări şi denunţând încercarea Statelor Unite de a efectua o lovitură de stat. „Continuând

Vedeta pop columbiană Shakira şi compatriotul ei Carlos Vives, daţi în judecată pentru plagiat de un compozitor cubanez pentru cântecul 'La Bicicleta', au dezminţit vehement miercuri aceste acuzaţii în faţa unui