Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea extremelor în România 02.07.2021

02.07.2021 Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea extremelor în România Deși vara a venit de mai bine de o lună, vremea din ultima perioadă a dat bătăi de cap românilor. În luna iunie au fost înregistrate ploi abundente, furtuni, chiar și mici tornade, plus numeroase […] The post Prognoza meteo pentru



Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea extremelor în România

Deși vara a venit de mai bine de o lună, vremea din ultima perioadă a dat bătăi de cap românilor. În luna iunie au fost înregistrate ploi abundente, furtuni, chiar și mici tornade, plus numeroase […] The post Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea extremelor în România appeared first on Cancan.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea extremelor în România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numele fostului edil al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a ajuns deasupra numelui întemeietorului celui mai mare parc din Bănie, Nicolae Romanescu, după ce Municipalitatea a modernizat intrarea în acest parc. Primăria a fost somată să dea jos

Ana Bucur, miss Fitness Universe de două ori, a devenit mamă pentru a doua oară. A născut o fetiță sănătoasă tun, iar momentul l-a împărțit, pe Instagram, cu fanii ei. CITEȘTE ȘI: MIRACOLUL DIN VIAȚA UNEI CÂNTĂREȚE DIN ARDEAL! A

Ferran Torres, 20 de ani, va semna pe 5 sezoane cu Manchester City. Clubul lui Pep Guardiola va plăti 25 de milioane de euro, plus alte 12 milioane ca bonusuri de performanță către Valencia. Pep Guardiola a găsit înlocuitor pentru Leroy Sané,

E oficial: Team Liquid din CS: GO va merge pe mâna pe unui nou star! Una din cele mai cunoscute echipe din esports, Team Liquid, a făcut o mișcare surprinzătoare înaintea turneului DreamHack Open de CS:GO. Astfel, Nicholas „nitr0” Canella,

Un poliţist cu ştate vechi din Capitală s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agenţilor de la circulaţie care tocmai îi luaseră permisul pentru conducere sub influenţa băuturilor

Un cutremur a zguduit România în noaptea de joi spre vineri. Seismul s-a produs în zona Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). CITEȘTE ȘI: DOUĂ CUTREMURE ÎN ROMÂNIA, LA DISTANȚĂ DE

Serie B s-a confirmat și în 2020 drept un campionat greu și anevois pentru toată lumea. Al doilea eșalon italian a arătat o dată în plus că banii contează prea puțin în această divizie, entuziasmul, forța grupului și conjunctura

Crimă într-o familie din localitatea buzoiană Stâlpu: un bărbat în vârstă de 36 de ani şi-a înjunghiat mortal cumnatul cu 11 ani mai mic, pe fondul unor certuri familiale. Tânărul intervenise într-un scandal izbucnit între sora lui şi

Laboratorul de testare de la DSP Suceava a rămas fără kit-uri pentru testarea COVID-19, din cauza numărului mare de cereri din ultimele zile, relatează Hotnews. În ultimele, zile aproximativ 200 de suceveni au cerut să fie testați. Dinu Sădean,

În România, doar 4.200 de firme (15% dintr-un eșantion statistic reprezentativ) pot fi considerate ca inovatoare, adică introduc tehnologii noi, își îmbunătățesc procesele de afaceri și/sau pun pe

WTA a anunțat că o jucătoare a fost testată pozitiv cu noul coronavirus la turneul de la Palermo, care începe mâine. „Sportiva a ieșit pozitivă și s-a retras din turneu. Este asimptomatică. WTA și specialiștii în boli infecțioase vor pune

Anamaria Prodan a asistat din tribună la meciul Clinceni - Hermannstadt 0-2. Fiica impresarei, Rebecca Dumitrescu, este patroana clubului sibian, în acte, iar Anamaria și Laurențiu Reghecampf o susțin financiar. Anamaria Prodan a

A fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie, transmite Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). BEC va fi format

Campionatul Mondial de League of Legends va fi găzduit de China în octombrie. Din păcate aproape sigur nu vor fi prezenți fani la competiție, pentru a provoca atmosfera încinsă cu care aceste competiții au obișnuit pe toată lumea. Deși

Trei jucătoare române de tenis au intrat direct pe tabloul principal de simplu al turneului de la Palermo, dotat cu premii totale de 163.103 euro. Este vorba despre Sorana Cîrstea, Irina Begu și

După ce în anul 2009 și-a pierdut soția, pe Fănica, Florin Salam trece acum prin momente extrem de grele. Fratele manelistului, Neluțu, se află pe patul de spital și se luptă pentru viața lui. Bărbatul are mai multe probleme de sănătate, iar

Dezinteresul primăriei din Mangalia a devenit marcă înregistrată când vine vorba despre staţiunile Olimp şi Neptun. Zecile de mii de turişti care în această perioadă se află aici sunt întâmpinate

Ministrul de interne al Indiei, Amit Shah, în vârstă de 55 de ani, a fost spitalizat duminică, după ce a contractat coronavirusul, transmite Agerpres. Shah, unul dintre colaboratorii apropiaţi ai premierului Narendra Modi, este cel mai înalt

Fostul premier Mihai Tudose declară că „într-o situaţie care se degradează dramatic de la o zi la alta”, grija PNL şi USR-Plus e să împartă primăriile de sector din Bucureşti şi să

Reţelele regionale de farmacii, care nu fac parte dintr-un lanţ cu extindere naţională, se menţin pe o piaţă extrem de concurenţială, marcată până acum de achiziţii ale celor