Prognoza meteo pentru sâmbătă, 8 iunie 2019. Vreme caldă, dar instabilă 15.06.2019

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 8 iunie 2019. Vreme caldă, dar instabilă

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea va fi caldă, dar instabilă. Va ploua mai ales în a doua parte a zilei, în est, sud-est şi local în centru. De asemenea, în est, sud-est și în centrul țării vor fi descărcări electrice, vijelii şi căderi de grindină, iar cantităţile de apă pot ajunge la 50l/mp. În restul ţării, […] Post-ul Prognoza meteo pentru sâmbătă, 8 iunie 2019. Vreme caldă, dar instabilă apare prima dată în Libertatea.ro.

