Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Temperaturi peste media perioadei 31.01.2018

31.01.2018 Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Temperaturi peste media perioadei Prognoza meteo pentru joi şi vineri arată că vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul acestei perioade, începutul lunii februarie, conform ANM. Vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod obişnuit, arată prognoza meteo pentru joi şi



Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Temperaturi peste media perioadei

Prognoza meteo pentru joi şi vineri arată că vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul acestei perioade, începutul lunii februarie, conform ANM. Vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod obişnuit, arată prognoza meteo pentru joi şi vineri dată publicității de ANM. Prognoza meteo pentru joi în țară: Temperaturile maxime se […] Post-ul Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Temperaturi peste media perioadei apare prima dată în Libertatea.ro.

Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Temperaturi peste media perioadei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

A dat proba practică a examenului pentru obinerea permisului de conducere, dar a picat. Atât i-a trebuit unui băimăran care, înfuriat că a picat examenul, a devenit agresiv, a spart geamul maşinii şi l-a lovit pe poliţistul

Un tânăr de 22 de ani este anchetat de poliţişti după ce s-a oprit în gardul unei case cu maşina pe care o conducea. În urma testării cu alcooltestul, poliţiştii au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,81

Mai multe publicatii britanice au obtinut dreptul exclusiv de a prezenta cartea jurnalistului Michael Wollf, "Fire and Fury. Inside the Trump White House", care ar urma sa fie lansata in cursul acestui

Lupta dintre medicii de familie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă în spaţiul public cu promisiuni şi ameninţări. Reprezentanţii Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor

Descoperire şocantă în Neamţ! O femeie în vârstă de 50 de ani a fost găsită spânzurată în zona localităţii Dobreni. Din primele informaţii, se pare că femeia fusese

Rusia a cerut Statelor Unite ale Americii să nu se implice în ceea ce Moscova a numit “afacerile interne” ale Iranului, potrivit declaraţiilor Ministrului de Externe al Rusiei, scrie

Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, după ce a studiat dosarul Tel Drum, că a văzut multe lucruri în contracţie cu cele declarate public de

Donald Trump îşi asumă meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord, afirmând că ameninţările nucleare ale Statelor Unite ale Americii au împins

Premierul Mihai Tudose îşi doreşte cu Executiv cu mai puţine ministere, însă şeful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se împotriveşte, miercuri dând un semnal clar, prin intermediul Facebook, că intenţionează să o înlocuiască pe Doina

Fostul internațional Liță Dumitru a decis să părăsească definitiv România și să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generaţiei Guadalajara nu dă înapoi de la muncă și de la

Dan Petrescu a admis că până acum, în acest sezon, a antrenat cu predilecție schemele ofensive. Dar pe locul întâi l-a dus tot apărarea, aflată în Top 10 al Europei. Atacul CFR-ului e abia pe 3, după Steaua și

Canadianul Denis Shapovalov (18 de ani) nu își va aminti cu drag de turneul de la Brisbane, Australia. Pe lângă eliminarea din primul tur, scor 7-5, 6-7, 4-6, în fața lui Kyle Edmund, numele lui Shapovalov a fost rostit greșit

Caz şocant petrecut la New York. Un bărbat a fost împins pe şinele metroului de un tânăr cu probleme psihice, iar victima a murit, la scurt timp, din cauza unui stop cardiac. Incidentul a fost loc în staţia Jay St. / Metro Tech din

O autospecială sanitară care se afla în misiune, transportând un pacient, a fost lovită de un autoturism în care se afla şi un bebeluş de 4 luni, astăzi, într-o intersecţie din Timişoara. Citește mai

Din cei peste 3.000 de soldați de elită din Spania, 180 aveau Indicele de Masă Corporală (BMI) de peste 30, fiind descriși ca obezi. Aceștia au primit planuri pentru o alimentație echilibrată și sugestii de exerciții fizice de la medicii

Sentinţa definitivă emisă de Curtea de Apel Timişoara în dosarul finanţării echipei de fotbal Poli de către Consiliul Judeţean Timiş, dosar în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş a fost condamnat la trei ani de închisoare

Nu contează dacă eşti un profesionist sau un bucătar amator. Metoda de gătit poate fi diferită, dar ingredientele sunt identice. Mulţi dintre noi preferăm să mâncăm legume şi să le gătim într-un mod adecvat pentru a spori gustul, nu-i

Cel mai mare retailer online din lume, gigantul Amazon, a demarat oficial campania de recrutări pentru noul său centru din Bucureşti. Conform datelor publicate de Amazon la secţiunea jobs, sunt disponibile, în prima fază, 20 de posturi. Este

Poliţiştii rutieri i-au luat la bani mărunţi pe şoferii de taxi şi nu puţine au fost neregulile constatate. Sancţiuni s-au dat şi pentru lipsa centurii de siguranţă sau lipsa contractului de la

În staţiunile din ţară au ajuns de Revelion peste 167.000 de turişti, cu 5,5% mai mult decât în anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, în creştere cu 11% comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele