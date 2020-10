Prognoza meteo pentru 3 octombrie. Vreme frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 30 de grade 04.10.2020

Meteorologii anunţă că vremea va continua să se încălzească, astfel încât valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar



Meteorologii anunţă că vremea va continua să se încălzească, astfel încât valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar spre sfârșitul intervalului, în extremitatea de vest și nord-vest a teritoriului, vor fi înnorări și izolat […]

Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mamă Elena va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de fiul ei, Regele Mihai

FC Hermannstadt - FC Voluntari se joacă astăzi, de la ora 18:00, fiind primul meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida va fi în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul

Compania indiană Tech Mahindra, furnizor de servicii şi soluţii de transformare digitală, consultanţă şi remodelarea proceselor de business prin soluţii IT, cu afaceri anuale de 5 mld.dolari, a deschis primul său centru de dezvoltare din

♦ Investiţia iniţială a fost de 30.000 de euro, dar terenurile pe care îşi desfăşoară activitatea Academia de tenis Victor Hănescu sunt închiriate ♦ În 2018, Academia a avut încasări de 250.000 de euro ♦ În prezent, sunt pregătiţi

Premierul Viorica Dăncilă afirmă că PSD nu va vota un eventual Guvern Orban 2, în cazul în care premierul desemnat, Ludovic Orban nu va reuşit să treacă guvernul, iar preşedintele îl va desemna tot pe el pentru a aduna o

Mii de consumatori rămân fără energie electrică în perioada 21-25 octombrie din cauza lucrărilor de reparaţii la reţea, efectuate de E-Distribuţie

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Partidul Social democrat nu vede o soluţie în alegerile anticipate, dar este pregătit pentru acestea, a declarat luni preşedintele formaţiunii, Viorica Dăncilă. "Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul

Până la finalul anului nu se va circula pe primele două loturi din A10 Sebeş-Turda, în contextul în care nu a existat suficientă mobilizare pentru a finaliza vreo porţiune din proiect, potrivit datelor din cadrul companiei de

Comisia Europeană a aprobat finanţare UE de 130 milioane de euro pentru extinderea unui terminal de GNL din nord-vestul Poloniei, atrăgându-şi furia activiştilor ecologişti care continuă să se opună susţinerii de către UE a proiectelor din

Acoperirea cu reţele de comunicaţii trebuie să crească, pentru că salvarea vieţilor depinde de acestea, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Raed Arafat, secretar de stat în

Poli Iași - FC Botoșani 0-3 a fost ultimul meci al turului sezonului 2019-2020. După 13 etape, CFR Cluj este lider, urmată de Viitorul și CS Universitatea Craiova, cele trei fiind pricipalele candidate la titlul de campioană. GSP.Ro îți

Comisia Europeană urmăreşte îndeaproape discuţiile privind semnarea unui acord de comerţ liber între Serbia şi Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Rusia şi se aşteaptă ca Belgradul să se alinieze politicii externe a UE, a declarat

Timpul pe care îl dedică un potenţial francizat businessului deschis în sistem de franciză trebuie să se afle pe lista de factori pe care îi caută un francizat, deoarece acesta nu trebuie să fie mai mic de 50 de ore pe săptămână, a spus

Firma financiară Getin Holding a semnat o scrisoare de intenţie pentru vânzarea diviziei ucrainene a băncii cu probleme Idea Bank împreună cu colectorul de creanţe New Finance Service către un fond de private equity al cărui nume nu a fost

CFR, FCSB și CS U Craiova au plecat în campionat cu statutul de mari favorite la titlu. În această ordine. Dacă în clasament, la jumătatea sezonului regulat, constelația s-a schimbat, în ceea ce privește forța ofensivă a fiecăreia, cea care

Preşedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că Marea Britanie va trebui să nominalizeze un comisar european în cazul în care va fi în continuare ţară membră a Uniunii Europene şi după data de 31 octombrie,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată un număr de 517.928 fermieri, cu o sumă totală în valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent, potrivit unui comunicat remis agenţiei

Moştenitorul imperiului Samsung, Lee Jae Yong, a revenit vineri la Înalta Curte din Seul pentru o revizuire a condamnării sale pentru corupţie în 2017, relatează DPA şi AFP. "Îmi pare rău că am

Luni este cea mai proastă zi pentru a merge la serviciu pentru persoanele care au copii și lucrează part-time, potrivit părerilor exprimate pe Faceebook de părinți. Când vă hotărâți să lucrați