Prognoza METEO pentru 25, 26, 27 şi 28 iulie: Ploi în toată ţara 24.07.2018

Vremea va fi în continuare instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. În sudul, estul și centrul teritoriului, precum și în zonele de munte,...

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că administraţiile ar face bine să acorde un pic mai multă atenţie bicicliştilor, precizând că este nevoie şi de respect în trafic. "Cred

Dinamica anuală a creditării ar putea decelera de la 4,7% în 2017, la 4% în 2018, 2,2% în 2019, respectiv 0,9% în 2020, pe fondul rebalansării politicii economice interne şi a maturităţii ciclului economic post criză, apreciază analiştii

Patria Bank anunţă semnarea unui parteneriat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) privind schemele de sprijin implementate de APIA în Campania 2018, prin care lucrătorii agricoli au posibilitatea contractării unei

"Timp de trei ani, am fost pe marginea prăpastiei, dar am reuşit să mă opresc la timp şi în câteva luni am scăpat de acest obicei. Acum sunt gata să revin în fotbal", povestește Dorinel Munteanu. Noiembrie 2016.

Franța și Danemarca se înfruntă pentru a-și asigura șefia grupei, ceea ce i-ar ajuta să ocolească în ”optimi” trupa lui Modrici și Rakitici, aflată pe val. Franța - Danemarca e astăzi, de la 17:00, liveTEXT cu video

Masivii jucători scandinavi să tem că arbitrul argentinian, recunoscut drept unul care dă multe ”galbene”, le-ar putea decide locul în grupă dacă se ajunge la departajarea prin criteriul fair-play-ului. Suedezii nu văd cu ochi

După ce a fost decopertat şi a fost introdusă şi instalaţia de irigare, ieri au demarat lucrările de montare a gazonului pe terenul "Ion Comşa", cel care va găzdui partidele de acasă ale echipei Dunărea Călăraşi.Noua iarbă a gazonului este

La 54 de ani, Brigitte Nielsen, fosta nevastă a lui Sylvester Stallone, a devenit din nou mamă. E primul copil al fostului fotomodel cu actualul soț, Mattia Dessi, al cincilea, şi cu 15 ani mai tânăr. Brigitte mai are însă 4 băiaţi, toţi

Sunteţi împătimiţii pozelor de tip selfie? Vă fotografiaţi în fiecare loc pe care îl vizitaţi, în diferite posturi? Ei bine, aţi putea suferi de "selfitis", ceea ce specialiştii descriu că este,

ADMITERE LICEU 2018 admitere.edu.ro - Ministerul Educaţiei a publicat ierahia pe judeţe a rezultatelor la Evaluare Naţională şi mediile de admitere la liceu. Citește mai

Viorel Cataramă, prim-vicepreşedinte al PNL sector 2, a declarat marți, pentru Mediafax, că nu va ieși în stradă, așa cum îndeamnă liderul formațiunii din care face parte, deoarece locul partidelor nu este în

Autorităţile locale şi judeţene au participat la manifestările dedicate „Zilei Drapelului Naţional al României”, organizate în Piaţa Tricolorului din Târgovişte. Programul a cuprins o slujbă religioasă de sfinţire a drapelului, care a

Compania de IT Zitec a inaugurat marţi noul sediu al companiei, la aniversarea a 15 ani de activitate, amenajat într-un stil inedit pentru birourile din România. Pe lângă decorul science fiction, biroul include şi zonă cu muşchi decorativi

Când vine vorba de alimentaţie şi fitness, Jane Fonda, actriţa americană în vârstă de 80 de ani, nu se opreşte niciodată din a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă. Cartea şi colecţia ei de DVD-uri cu antrenamente au făcut senzaţie în anii

România dispune de numeroase resurse energetice, având şi infrastructura necesară pentru a deveni un hub energetic, dar nu are structura organizatorică afarentă, consideră ministrul Energiei, Anton

Era „guvernelor Dragnea“, aceste consumabile în folosul unui singur om, ar trebui să se sfârşească miercuri în Parlament. Experimentul premierilor teleghidaţi din Kiseleff a eşuat şi orice continuare pe aceeaşi linie a şefilor de guvern

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunţă preţuri plafon pentru benzină şi motorină cu 5 şi respectiv, cu 9 bani mai mici. Astfel, începând cu miercuri, 27 iunie, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult

Aproximativ un milion de români au astm bronşic, a afirmat prof. dr. Florin Mihălţan, din care sunt diagnosticaţi mai puţin de

Ştim că ochii sunt foarte sensibili şi că necesită mai multă atenţie, dar şi că problemele care pot să apară la nivel ocular sunt nenumărate. Însă pentru tot există un remediu. În acest caz, de ajutor îţi sunt ingredientele din

Poliţiştii călărăşeni au întocmit dosar penal, în urma unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale cu material lemnos, după ce au stabilit că reprezentanţii unei firme nu au declarat şi nu au înregistrat venituri