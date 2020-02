Prognoza METEO până pe 9 martie. Schimbări radicale 09.02.2020

09.02.2020 Prognoza METEO până pe 9 martie. Schimbări radicale Vremea 10 februarie - 9 martie 2020. Meteorologii de la ANM au emis Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 10 februarie - 9 martie 2020. METEO



Prognoza METEO până pe 9 martie. Schimbări radicale

Vremea 10 februarie - 9 martie 2020. Meteorologii de la ANM au emis Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 10 februarie - 9 martie 2020. METEO Săptămâna...

Prognoza METEO până pe 9 martie. Schimbări radicale

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Înalţi responsabili ai misiunii NATO în Afganistan au elogiat miercuri rezultatele obţinute după 17 ani de război, în contextul în care SUA încearcă să pună capăt unui conflict calificat drept "ridicol"

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, o hotărâre prin care se acordă tinerilor, elevilor şi studenţilor până în 26 de ani câte 200 de euro pentru achiziţionarea unui computer. "Astăzi a

Curg pe bandă rulantă mesajele de indestructibilă solidaritate și de neclintită susținere pentru Slujirea, venite din partea unor (cam aceleași) înalte oficialități ale Uniunii Europene. Mesaje care

În timp ce salariile şefilor OMV sunt publice, cele ale directoratului OMV Petrom rămân în continuare unul dintre secretele din businessul românesc, deşi compania este listătă la

Adrian Cristea, 35 de ani, fostul jucător al lui Dinamo și al FCSB-ului, vine azi, de la ora 09:01, la GSP Live. „Prințul”, așa cum era poreclit în perioada în care juca la Dinamo, va vorbi cu moderatorul emisiunii Costin

CSU Craiova și Viitorul Constanța se întâlnesc de la ora 20:00, în turul celui de-al doilea meci din semifinalele Cupei României. Partida este în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look și liveTEXT pe

PSV Eindhoven o întâlnește de la ora 19:30, pe Zwolle, în etapa cu numărul 28 din din Eredivisie. Deși la un moment dat totul părea rezolvat, PSV a început să aibă emoții după ce a pierdut cu Ajax runda trecută, iar

Pe 16 februarie, în Brazilia a fost născut primul jaguar conceput prin inseminare artificială. Mama lui, o femelă numită Bianca, i-a acordat o "excelentă îngrijire maternă" în prima zi. A doua zi însă, l-a mâncat. Oamenii de știință au

Trei vagoane de tren dezafectate au luat foc, miercuri seara, în Gara din Caransebeș. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş. Forţele de intervenţie au

Camera Deputaților, for decizional, a votat, ieri, proiectul de lege care prevede că în cazul în care părintele beneficiar de indemnizația pentru creșterea copilului reintră din nou în concediu, fără să treacă 12 luni de la finalul primului

Slovenii de la Alveus sunt prezenţi în România din 1999, compania Alveus România fiind reprezentanţa locală a firmei-mamă Kovinoplastika

Profiturile mari obţinute de cele mai mari cinci bănci din piaţa românească în 2018 le-au încurajat să acorde dividende cuprinse între 50% şi 74% din

Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a crescut în primele două luni din 2019 cu 8,2% faţă de perioada similară din anul 2018, fiind susţinută de o situaţie bună la nivelul lunii

A treia rundă de negocieri între reprezentanţii Parlamentului European şi cei ai Consiliului UE pentru desemnarea procurorului-şef al Parchetului European este programată astăzi, după ce primele două runde s-au încheiat fără vreun

Polițiștii și inspectorii școlari din Teleorman fac anchete într-un liceu din Alexandria, județul Teleorman, după ce mama unui elev a reclamat că fiul ei i-a spus că patru colegi l-au supus unor perversiuni sexuale în incinta școlii. Mama unui

Spion la un pas de preşedintele american Donald Trump. O chinezoaică a reuşit să intre în celebra proprietate a președintelui american din Florida, când acesta era cazat acolo. Avea cu ea un stick USB cu viruşi

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA şi cap de serie 12, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de la Charleston, cu premii totale de 823.000 de dolari. Citește mai

Borcea e disperat! Apropiații familiei spun că fostul acționar e dispus să facă orice ca să scape de penitență și, măcar să primească mai multe „libere”. Milionarul a depus o nouă cerere de eliberare condiționată, Judecătoria

Mulţi am urmărit, cu sufletul la gură, cele petrecute pe scena politică. După emoţii şi temeri care nu se mai terminau, am răsuflat uşuraţi. Dragnea a pierdut, dar România, noi, românii, am câştigat. Este important să păstrăm în arhiva

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în prezent nu sunt semnalate evenimente rutiere care să impună restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale sau pe autostrăzi. Pe A2, traficul este deviat între