Prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie 04.02.2018

04.02.2018 Prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă, la ”Adevăruri ascunse”, prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie. „1-11 februarie este un interval mai generos, 3, 4,



Prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă, la ”Adevăruri ascunse”, prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie. „1-11 februarie este un interval mai generos, 3, 4, 5...

Prognoza meteo din bătrâni pentru luna februarie

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr de 35 de ani din Timişoara a fost decapitat de elicea unei parapante cu motor, duminică după-amiaza, pe aerodromul din localitatea timişeană Gelu. Din primele informaţii ale

Globurile de Aur 2018! Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi miniserialul de televiziune "Big Little Lies" au dominat, duminică seară, ceremonia de decernare a Globurilor

O echipa de cercetatori in frunte cu Maurice Ohayon, de la Stanford University si care se ocupa de problemele somnului, au venit cu noi detalii legate de durerile de cap resimtite in cursul diminetilor. Pana

Dan Ciotoi a fost operat de urgenţă şi i-a fost extirpată tumora din dreptul urechii. Artistul a mărturisit că medicul a decis să facă intervenţia mai devreme şi acum aşteaptă cu nerăbdare rezultatul

Oprah Winfrey a devenit duminică seară prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru întreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de susţinere a celor care au denunţat comportamentul sexual inadecvat de la

Nacho Novo, fost fotbalist spaniol, a suferit un atac de cord în timpul unui meci demonstrativ disputat, duminică, în Germania, la

Premierul Mihai Tudose are luni dimineață o întâlnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Discuția are loc înaintea ședinței PSD de la ora

Ascensiunea spectaculoasă a jucătoarei de tenis de 29 de ani din România nu a rămas neobservată. Mihaela Buzărnescu este eroina unui material WTA, dar a ajuns şi în paginile de sport din

Imobilul în care îşi vor desfăşura activitatea angajaţii administraţiei locale din zona de munte va fi inaugurat în

Claudiu Lupaş spune despre sine că e un dac din zona Devei. Unul care şi-a căutat de timpuriu norocul pe teritoriu roman, dar în cele din urmă s-a întors să facă afaceri în România, urmând chemarea Marelui Lup

In traditionalul interviu de Craciun (dupa rit vechi) acordat presei, Patriarhul Moscovei si intregii Rusii, Kirill, a dezvaluit cand, in opinia lui, s-ar putea produce sfarsitul lumii, despre care se vorbeste in

Am trecut în Anul Nou printre cetățeni români care atunci când vorbesc românește fac un talmeș-balmeș din genuri. “El” eram și eu, și bărbații din grup. Ceea ce nu

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a demarat luni o serie de greve, solicitând o majorare salarială de 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai săi din sectorul electric şi al metalurgiei, precum

Dublă câștigătoare de Australian Open, în 2012 și 2013, Victoria Azarenka a anunțat că nu va participa la această ediție a turneului de la Melbourne, care va începe pe 15 ianuarie. Bielorusa are în continuare probleme de

Horoscop pentru saptamana 08 - 14 ianuarie 2018: A început o nouă săptămână plină de surprize neplăcută, dar şi de realizări! Citește mai

Un şofer în vârstă de 22 de ani a acroşat cu maşina un bărbat lungit pe carosabil. Victima a decedat. Poliţia a întocmit dosar penal pentru ucidere din

Având în vedere că în prezent există ceaţă densă pe mai multe artere ale judeţului Ialomiţa, poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule prudent şi să reducă viteza pentru a evita implicarea în accidente de

Meteorologii spun că în acest an vom avea parte de o iarnă blândă, cu temperaturi peste normal, cu precipitaţii puţine. În ianuarie, cel mai cald va fi în judeţele din sud-estul, sudul şi vestul ţării. În februarie se mai răceşte, iar în

Compania minieră Cupru Min Abrud a recepţionat lucrările de închidere a unei foste galerii de evacuare de la barajul Valea Şesei, care a stat la originea accidentului tehnologic produs în primăvara anului trecut, soldat cu scurgerea unei mari

Acum mai bine de 20 de ani, aveam medici generalişti. Erau bugetari cu salarii comparabile cu cele ale medicilor din spitale, lucrau în cabinete de stat, cu dotări minimale. Populaţia era arondata pe străzi, comune, sate etc. Sarcinile includeau