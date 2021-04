Prognoza meteo aprilie 2021. Cum va fi vremea de Florii 01.04.2021

01.04.2021 Prognoza meteo aprilie 2021. Cum va fi vremea de Florii Vezi cum va fi vremea în luna aprilie 2021. Prognoza meteo pentru perioada 29 martie- 26 aprilie. Vremea de Florii și de Paștele Catolic 2021. Începând cu această lună, temperaturile vor fi mai ridicate decât […] The post Prognoza meteo



Prognoza meteo aprilie 2021. Cum va fi vremea de Florii

Vezi cum va fi vremea în luna aprilie 2021. Prognoza meteo pentru perioada 29 martie- 26 aprilie. Vremea de Florii și de Paștele Catolic 2021. Începând cu această lună, temperaturile vor fi mai ridicate decât […] The post Prognoza meteo aprilie 2021. Cum va fi vremea de Florii appeared first on Cancan.

Prognoza meteo aprilie 2021. Cum va fi vremea de Florii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a scăzut ieri la 2,51%, potrivit datelor

Dramă fără margini în Suceava, orașul considerat focar de COVID-19! Opt copii au rămas orfani, după ce tatăl lor a murit din cauza infecției cu noul coronavirus, în Anglia. Opt copii din Suceava au rămas orfani, după ce tatăl lor s-a stins

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a prezentat miercuri proiectul de rectificare bugetară, care se bazează pe o contracţie economică de 1,9% din Produsul Intern Brut şi un deficit de 6,7% din PIB. El spune că nu va pune taxe noi în acest

Tipsterii GSP.ro se reprofilează pe timp de stare de urgență și încearcă să-ți ofere cele mai atractive cote din această perioadă. Mergem în Nicaragua unde avem un duel interesant la care putem apela pe o selecție cât se poate de logică. E

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat miercuri că se lucrează la un pachet semnificativ de măsuri pentru repornirea economiei, care va apărea după terminarea stării de

În Vinerea Mare se face pomenire la Patimile lui Hristos. Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici și nu e bine să fie folosit oțetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar

Fanii lui Manchester United au avut parte de o surpriză neașteptată în FIFA 20. O fotbalistă a apărut în locul lui Mason Greenwood. Gamerii se întâlnesc în FIFA 20 tot mai des cu tot felul de erori, care mai de care mai amuzante: un jucător a

Relaxarea restricţiilor în România va fi făcută în momentul în care numărul de noi cazuri de coronavirus va fi în scădere, iar deciziile vor fi luate în funcţie de fiecare comunitate în parte. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a

Guvernul Ungariei va implementa un nou program de susţinere a exporturilor şi promovare a investiţiilor, a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, potrivit Hungary

Un român stabilit de 12 ani în Danemarca este dat ca exemplu pentru integrarea și activitățile filantropice pe care le desfășoară în țara adoptivă. Ambasada României la Copenhaga a prezentat cazul lui Mihai Bericsas, născut în Piatra-Neamț

Deși aflat în spatele gratiilor, Liviu Dragnea este extrem de îngrijorat de lucrurile care se petrec acum în România, în contextul pandemiei de coronavirus. Fostul lider PSD le-a transmis tuturor românilor un mesaj emoționant, din pușcărie.

Cimitirul din comuna Piscu, județul Galați, a fost devastat, când oamenii sărbătoreau Paştele acasă. Mai multe cruci şi coroane de flori au fost rupte şi împrăştiate prin cimitir, iar Poliţia a început

În plină criză mondială de sănătate, Turcia arată că se poate! Ieri, la Istanbul a fost inaugurat cel mai mare spital existent în Europa. Bașakșehir Hospital are o capacitate de 2.684 de paturi echipate și pregătite (toate) pentru a fi

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Spitalul Judeţean, a cumpărat 5000 de teste Real Time PCR pentru personalul medical din judeţ - spitale şi cabinete de medicină de familie- şi pentru angajaţii din centrele sociale pentru copii şi bătrâni, a

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, în cadrul unei declarații de presă, că după 15 mai se va începe implementarea măsurilor de relaxare a restricțiilor impuse. Declarația a fost făcută marți, după

Purcari Wineries (simbol bursier WINE) a anunţat marţi la Bursa de la Bucureşti că cinci angajaţi ai subsidiarei Vinăria Bostavan, una dintre platformele de producţie ale companiei care a contribuit cu circa 28% din venituri în 2019, au fost

Bunicii din Serbia au avut voie afară pentru prima data după mai bine de o lună. Odată cu relaxarea măsurilor de carantină, cei de peste 65 de ani vor putea ieşi din case 3 zile pe săptămână, pentru

Fondul de pensii administrat pri­vat AZT Viitorul Tău, care prin in­­ter­mediul administratorului Allianz Ţiriac Pensii Private in­vesteşte o parte din salariul brut a circa 1,6 milioane de salariaţi, are plasamente de 2,9 mld. lei la 19

DINAMO. În plină suferință cauzată de problemele financiare, dinamoviștii mai primesc și vești pozitive: FRF a solicitat UEFA amânarea termenului pentru plata datoriilor. „Câinii” ar fi trebuit să plătească 180.000 de euro pentru

Un al doilea angajat al Penitenciarului Giurgiu a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus. Acesta a intrat în contact cu polițistul din penitenciar testat pozitiv în 17 aprilie. Potrivit