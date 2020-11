Prognoza meteo 16-29 noiembrie. Cum va fi vremea în următoarele 2 săptămâni 16.11.2020

Prognoza meteo 16-29 noiembrie. Cum va fi vremea în următoarele 2 săptămâni Prognoza meteo 16-29 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a lansat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Prognoza meteo în Banat În primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa în general peste



Prognoza meteo 16-29 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a lansat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Prognoza meteo în Banat În primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa în general peste mediile […]

Leul s-a apreciat ușor în raport cu moneda euro luni, câștigând 0,04 bani, fiind cotat de către Banca Națională a României (BNR) la 4,7777 lei, sub valoarea de vineri, de 4,7781 lei, precum și sub cea de joi, de 4,7788, când BNR a intervenit

Oana Roman a anunţat zilele trecute pe reţelele de socializare că mama ei a ajuns din nou la spital, din cauza unor dureri. Acum, vedeta vorbeşte despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mioara Roman, afecţiuni specifice vârstei pe

Peste 2.500 de medicamente ieftine au fost retrase de pe piaţa autohtonă, atrag atenţia reprezentanţii producătorilor de medicamente generice, precizând că factorii care au condus la această situaţie

Compania ungară Plantcraft Innovacios va intra pe piaţa americană cu produsele sale alimentare vegane, după ce a primit o investiţie de 150 milioane de forinţi (48 mil. euro) din partea X-Ventures Gamma Venture Capital Fund, notează Budapest

La patru ani de la reţinere, fostul premier Vlad Filat a fost eliberat condiţionat, înainte de termen, prin decizia Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, care a admis demersul penitenciarului şi parţial demersul avocaţilor, transmite

Brexit-ul a ajuns motiv de campanie electorală în Marea Britanie, dar şi motiv de îngrijorare pentru românii din comunitate. Mai ales că ultimele discuţii dintre Marea Britanie şi UE au adus în discuţie chiar şi un Brexit fără

Autobuzele societăţii Trans Bus Buzău au început să opereze, din această săptămână, şi la Verneşti, una dintre cele mai mari comune din judeţ. Veşti bune vin şi pentru locuitorii comunei

Şerban Pop, fost vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare

O bătrână, în vârstă de 74 de ani, care a căzut în subsolul unui castel de apă din satul Raşi, a scăpat ca prin minune cu viaţă. Pensionara a fost salvată de către pompierii militari din Lehliu şi preluată de un echipaj de la Ambulanţă

Pentru noul sezon de iarnă, patinoarul din Piaţa Libertăţii a fost mărit de la 600 la 1.000 de metri pătraţi. Acesta va fi deschis până în 1 martie

Cometa 2I/Borisov, al doilea obiect din afara Sistemului nostru Solar detectat vreodată de cercetători, se va afla cel mai aproape de Terra pe 28 decembrie, potrivit Hotnews. Evenimentul este așteptat cu sufletul la gură de astronomi, care pot astfel

La Teatrul "Gulliver", luna decembrie vine cu noi surprize şi cu avanpremiera spectacolului "Ursul păcălit de vulpe", o poveste plină de joacă, ghiduşie şi

Cultura de zemuri este una dintre cele mai profitabile din România, producţia la hectar ajungând la 8.000 de kilograme, iar veniturile generate fiind de 80.000 de lei, în condiţiile în care preţul unui kilogram la poarta fermei este 10

Românii angajaţi pe salariul minim nu sunt cei mai favorizaţi de majorarea de la 1 ianuarie 2020, pentru că demnitarii sunt cei care vor băga mai mulţi bani în

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca Agenția Națională pentru Integritate (ANI) să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului președinte al instituției,

Foarte multe trenduri fashion de actualitate propun dantela si ofera posibilitatea de a alege piese vestimentare pe stilul fiecarei persoane. Dantela nu se poate purta doar primavara si vara, acest material atat de sofisticat putand fi integrat in

Optsprezece artişti îşi au lucrările expuse în galeria Ancăi Poteraşu, de unde operele pot fi şi

Mihaela Rădulescu este mândră de fiul ei, Ayan, care la cei 15 ani, arată ca un bărbat adevărat, sportul punându-şi amprenta asupra fizicului său. Tânărul studiază în Statele Unite, la o şcoală privată, şi este mare pasionat de sporturi.

Comitetul de miniştri al Consiliului Europei (CoE) îşi exprimă "gravă îngrijorare" faţă de faptul că Parlamentul României a decis "din scurt" să adopte proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu, fără a oferi în acelaşi timp o

Anual în Hunedoara se recoltează circa 600.000 de metri cubi de lemn. Direcţia Silvică a scos la licitaţie contractul noilor exploatări forestiere din