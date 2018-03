Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi! 14.03.2018

14.03.2018 Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi! Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi în general instabilã, dar se va menţine caldã pentru aceastã datã, deşi valorile termice vor marca o uşoarã scãdere faţã de zilele precedente. Nu scăpăm de ploi, iar cantităţile de apă vor



Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi!

Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi în general instabilã, dar se va menţine caldã pentru aceastã datã, deşi valorile termice vor marca o uşoarã scãdere faţã de zilele precedente. Nu scăpăm de ploi, iar cantităţile de apă vor depăşi 10…15 l/mp în zona de est a țării. Cerul va fi mai mult noros, iar la munte, în […] The post Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi! appeared first on Cancan.ro.

Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat în premieră trei clipuri video teaser despre următorul flagship al companiei din peninsulă. Acesta vine cu ceva noutăţi, mai ales în ceea ce priveşte emoji-urile, mişcare care pare

Sorana Cîrstea s-a calificat şi ea în optimi la Doha după ce a învins-o pe Elise Mertens, din Belgia, semifinalistă la ediţia din acest an a Australian

O femeie acuzată de tentativă de omor pentru că şi-a înjunghiat de mai multe ori fratele care a intrat peste ea în casă pus pe scandal a fost declarată, într-o primă fază nevinovată, considerându-se că femeia a fost în legitimă apărare.

Un sens giratoriu va fi construit la ieşirea din municipiul Deva, spre Ilia, în intersecţia dintre Calea Zarandului şi Strada

Liceenii aflaţi în anul terminal au intrat în febra examenului de Bacalaureat, prima probă desfăşurându-se pe parcursul zilelor de luni şi

Anunţul făcut miercuri de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar în luna martie i-a luat prin surprindere pe mai mulţi lideri ai partidului care participă la

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri, că DNA are mecanisme interne de autocurăţare şi dacă un procuror a încălcat legea, nu înseamnă

Dinamoviștii au anunțat câte bilete au vândut pentru Derby de România și ce așteptări au. Totodată, li s-a înlesnit accesul suporterilor la parcarea supraterană pentru 10 lei de automobil. "Câinii" se pregătesc de

Mihaela Buzărnescu (43 WTA) joacă acum în turul secund al turneului WTA Premier de la Doha. "Miki" are un meci extrem de complicat și o înfruntă pe letona Jelena Ostapenko (6 WTA), deținătoarea titlului de la Roland

Simona Halep, locul 2 WTA, a câștigat meciul din turul II al turneului de la Doha, Qatar, contra rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 36, scor 6-3, 6-0 (Detalii aici). După meci, Simona Halep a vorbit despre revenirea la Doha, turneu

Programul româncelor la Doha. Monica Niculescu – Maria Sharapova. Când joacă Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Sorana Cîrstea. Qatar Total Open este un turneu din categoria Premier 5. WTA DOHA Turul 2 Miercuri Simona Halep – Ekaterina

Spune că a venit din anul 2030 şi chiar a trecut un test de detectare a minciunilor, după ce a afirmat că Donald Trump va fi reales, iar inteligenţa artificială va prelua puterea asupra lumii. Noah spune că şi-a riscat viaţa pentru a călători

Toată lumea sărbătoreşte azi, 14 februarie, Sf. Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor, însă în CALENDARUL ORTODOX este altă sărbătoare! Astfel, creştin ortodoxii îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Cuvioşi

Într-o dimineaţă banală de vară, domnul Protopopescu se trezi chinuit de o erecţie teribilă. Întâi nu înţelesese ce îl deranja, credea că este genunchiul neveste-sii. O împinse pe aceasta, se întoarse cu spatele la ea şi atunci pricepu

Neglijenţa unui patron din Râmnicu Sărat a avut urmări. O fereastră lăsată întredeschisă l-a ”invitat” pe un infractor în incinta societăţii comerciale de unde a sustras bunuri de 3.000 de lei. În urma activităţilor specifice

În turul al doilea de la Doha, Mihaela Buzărnescu a învins-o categoric pe Jelena Ostapenko, scor 6-1, 6-3 şi s-a calificat în optimile de

Real Madrid s-a impus în manșa tur a șocului optimilor Ligii Campionilor, scor 3-1, în fața celor de la PSG. Liverpool a trecut categoric, scor 5-0, de FC Porto. Retururile vor fi pe 6 martie la Paris, respectiv Liverpool. Real Madrid -

Antrenorul Simone Inzaghi și mijlocașul Lucas Leiva au prefațat înfruntarea din șaisprezecimile de finală ale Europa League. FCSB și Lazio joacă joi, de la 22:05, partida putând fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro

Jelena Ostapenko (6 WTA), deținătoarea titlului de la Roland Garros, a continuat și azi forma dezastruoasă cu care se confruntă în acest an. Letona a fost neputincioasă în fața Mihaelei Buzărnescu, care i-a administrat o

Rusoaica Anastasia Bryzgalova a obţinut medalia de bronz la Olimpiada de Iarnă de la Pyeongchang (Coreea de Sud) împreună cu partenerul ei, Alexander Krushelnitskiy. Asemănarea ei cu celebra actriţă Angelina Jolie a atras atenţia