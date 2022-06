Prognoza ANM pentru următoarea lună. Vremea o ia razna în România 21.06.2022

21.06.2022 Prognoza ANM pentru următoarea lună. Vremea o ia razna în România Prognoza ANM. Meteorologii au emis estimările meteorologice pentru ultimele zile din luna iunie 2022, dar și pentru primele trei săptămâni din luna iulie. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste media perioadei



Prognoza ANM pentru următoarea lună. Vremea o ia razna în România

Prognoza ANM. Meteorologii au emis estimările meteorologice pentru ultimele zile din luna iunie 2022, dar și pentru primele trei săptămâni din luna iulie. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste media perioadei specificate. Săptămâna 20.06.2022 […] The post Prognoza ANM pentru următoarea lună. Vremea o ia razna în România appeared first on Cancan.

Prognoza ANM pentru următoarea lună. Vremea o ia razna în România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (29 de ani, 10 WTA) și-a aflat traseul de la WTA Montreal. Are primul tur liber, iar în cel secund va da peste americanca Danielle Collins (27 de ani, 36 WTA) sau peste elvețianca Jil Teichmann (24 de ani, 65 WTA). Traseul Simonei Halep

Italia, Turcia şi Grecia se luptă cu incendii devastatoare declanşate de temperaturile extrem de ridicate pe fondul unor dispute dacă neglijenţa guvernelor nu joacă cumva un rol în întreaga

Nume: Stailer Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Stailer Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se programa la un salon de înfrumuseţare rapid direct de pe telefonul mobil, putând

Zoltan Prosszer, administrator special, fost CEO al producătorului de cabluri Romcab Târgu-Mureş, insolvenţa şoc a bursei de la Bucureşti şi companie care acum are 40 mil. lei capitalizare, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT,

Horoscopul zilei de 9 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot lua decizii profesionale. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Un şofer băut a reuşit să bage în spital o tânără de 19 ani şi să rupă un copac. Acesta a scăpat de sub control maşina în comuna Tudora şi s-a izbit direct într-un cap de

12.816 persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care 8.605 cu prima doză a anunţat, luni, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Acuzații grave la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Călineşti, din Prahova! Un pacient a decedat la doar câteva zile după ce ar fi fost bătut de un angajat al instituției. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau

Dragoş Panait, fondator al companiei de consultanţă Next Root Management Systems, spune că în ciuda unui an dificil pentru industria HoReCa există încă antreprenori care îşi doresc să investească în această piaţă şi îşi deschid noi

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări la pauza meciului CS Universitatea Craiova - FC Voluntari. 0-0 după primele 45 de minute. Deși apelase deja la 5 înlocuiri în primul „11” față de jocul precedent, cu FC Botoșani

Un război civil, rece, are loc de câ­teva luni în forţăreaţa Ungaria, între partidul-guvern al premierului Viktor Orban şi guvernatorul băncii centrale, Gyorgy Matolcsy, fost aliat, colaborator şi prieten al

Octavian Jurma a tras un nou semnal de alarmă privind valul patru al pandemiei și riscul pe care îl prezintă varianta Delta a Sars-Cov-2. Numărul cazurilor zilnice ar putea ajunge la 5.000 în octombrie, a anunțat cercetătorul. Acesta face un apel

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat împotriva schimbării miniştrilor în primul an de guvernare şi a subliniat că datorită activităţii ministrului revocat de la Ministerul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, „avem astăzi o

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a anuntat marţi că o evaluare a activităţii Guvernului trebuie făcută, iar angajamentele pe principalele măsuri politice pe care actuala coaliţie şi le-a asumat,

Creşterea accelerată a inflaţiei începând cu anul 2021 a fost indusă în mare parte de componentele ener­ge­ti­ce, ce includ energia electrica şi ga­zele naturale, a spus Mugur Isărescu, gu­ver­na­torul BNR, în cadrul unei

Lionel Messi (34 de ani) a ajuns astăzi în Paris, urmând să fie anunțat drept jucătorul celor de la PSG. Argentinianul și-a făcut aparția la Paris în jurul orei locale 15:45. Messi i-a salutat larg pe jurnaliști și fani, de la balcon,

Accident GRAV la Tiroliana de la Canionul 7 Scări din Săcele, Braşov! Incidentul a fost provocat de un turist care nu a ținut cont de indicațiile și regulile instructorilor Tirolienei din masivul Piatra

În încercarea de a mai avea un copil, a suferit mai multe pierderi de sarcină. Alte femei ar fi renunţat, nu şi

Guvernul de la Bangkok a anunțat, miercuri, intrarea în faza studiilor clinice pe oameni a două vaccinuri sub formă de spray împotriva coronavirusului, care au dat rezultate încurajatoare până acum la testarea pe șoareci, notează Reuters,

Imixtiunea lui Gigi Becali aproape că nu mai are limite la FCSB: le-a ordonat celor de la echipă să-l bage la joc, în etapele viitoare, pe Andrei Burlacu, atacantul adus de la CSU Craiova, deși acesta n-a mai disputat niciun meci oficial de un an