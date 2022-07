Prognoza ANM. Este cod galben în România. La ce oră va începe furtuna 03.07.2022

03.07.2022 Prognoza ANM. Este cod galben în România. La ce oră va începe furtuna Prognoza ANM. Meteorologii au emis noi coduri pentru întreaga țară. România va fi străbătută de un cod galben și un cod portocaliu de disconfort termic ridicat, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, […] The



Prognoza ANM. Este cod galben în România. La ce oră va începe furtuna

Prognoza ANM. Meteorologii au emis noi coduri pentru întreaga țară. România va fi străbătută de un cod galben și un cod portocaliu de disconfort termic ridicat, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, […] The post Prognoza ANM. Este cod galben în România. La ce oră va începe furtuna appeared first on Cancan.

Prognoza ANM. Este cod galben în România. La ce oră va începe furtuna

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Conturile de socializare ale talibanilor şi nu numai abundă de clipuri cu capturi ale armelor şi echipamentelor militare americane lăsate în urmă de forţele afgane şi pe care acestea din urmă le-au primit de la SUA. Imagini publicate de

Recenta decizie a băncii centrale, prin care a menţinut la 1,25 la sută rata dobânzii de politică monetară, nu a surprins nici pieţele şi nici publicul. Deşi, încă de la începutul anului curent un nou val inflaţionist a lovit România,

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat luni, după ședința coaliției, că i-a solicitat premierului să finanțeze la rectificarea bugetară posturile aprobate deja pentru Poliţia judiciară şi ”solicitările venite de la Înalta Curte de

Aliaţi europeni ai Statelor Unite pledează pentru reanalizarea funcţionării Alianţei Nord-Atlantice după decizia "unilaterală" a preşedintelui Joseph Biden privind retragerea din Afganistan, considerată

Colin Jost, a confirmat faptul că soția sa, Scarlett Johansson, este însărcinată cu al doilea copil. „Avem un copil, este fascinant pentru noi”, a spus Jost, în vârstă de 39 de ani, în timpul unui spectacol de […] The post

„Deşi în ultimii 15 ani am participat la multe transformări ale industriei energetice, cred că în următoarea decadă vom asista la o redefinire profundă a acestui sector de acti­vitate, iar rolul nostru de operatori de reţele de distribuţie

După 0-1 cu Rapid, Gigi Becali a decis să renunțe la Dinu Todoran și să mizeze pe Edward Iordănescu (43 de ani). Sursele GSP au confirmat în zorii zilei de miercuri că Iordănescu jr. și Gigi Becali au bătut palma.

Adela M., o tânără de 24 de ani din Someş Odorhei, a fost găsită decedată într-o cameră de hotel din Londra, Marea

Premierul Florin Cîţu a declarat ca BPN al PNL a dat un vot în unanimitate privind derogarea de la Statutul partidului pentru candidatura la preşedinţia PNl. "Un alt vot a fost dat pentru derogare doar ca să

Linia de autobuz 381 va suferi alte modificări, după ce a preluat traseul fostei linii 300. Autobuzele vor avea stație în rondul de la Piața Romană, pe sensul către Piața Victoriei, anunță Asociaţia

Metaloglobus – Hermannstadt, va avea loc astăzi, de la ora 18:00, duelul urmând a deschide runda a IV-a a Ligii a 2-a. Duelul din Capitală se anunță extrem de interesant având în vedere faptul că […] The post În Liga a 2-a se joacă la

Un purtător de cuvânt al talibanilor care au preluat puterea în Afganistan a anunţat, marți, că portul burqăi, un văl care acoperă corpul integral, nu va fi obligatoriu pentru femei, deoarece "există diferite tipuri de

Campioana României din ultimele patru sezoane traversează un moment critic, chiar dacă e pe primul loc în Liga I, cu maximum de puncte după cinci

Andreea Bănică, 43 de ani, arată și se comportă ca o adolescentă. Vedeta este posesoarea unui trup bine lucrat în sala de fitness, cu care se mândrește pe oriunde merge. Fie că e vorba despre […] The post Andreea Bănică a apărut cu

Deși în ultimii ani s-a poziționat clar în disputa dintre CSA și FCSB, susținând că "sunt două formații diferite și n-am cum să dau la o parte CSA Steaua, echipa unde am crescut și m-am format", când fiul său era în negocieri finale cu

Benone Sinulescu a trecut prin clipe grele în urmă cu aproape două luni, din cauza unor probleme serioase de sănătate. În prezent, starea celebrului cântăreţ este mult mai bună. Surse apropiate artistului au făcut declaraţii […] The

Banca centrală a Ungariei va majora dobânda de politică monetară cu 30 de puncte de bază, la 1,5%, în şedinţa de marţi, spun cei mai mulţi analişti intervievaţi de

Edi Iordănescu a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al

Aspirina este testată ca tratament împotriva unor forme agresive de cancer de sân, arată un studiu

Compania anglo-suedeză AstraZeneca va solicita aprobarea de reglementare pentru folosirea cocktailului său cu anticorpi, AZD7442, după ce un studiu clinic a arătat că medicamentul a redus semnificativ riscul de a dezvolta simptome Covid-19, anunță