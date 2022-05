Prognoza ANM. Cum va fi vremea în România, în luna iunie 2022 24.05.2022

24.05.2022 Prognoza ANM. Cum va fi vremea în România, în luna iunie 2022 Prognoza ANM. Anunț îmbucurător pentru români. Gradele vor urca în termometre în luna iunie 2022, iar regimul pluviometric se anunță a fi deficitar, cel puțin până la jumătatea lunii lui Cireșar. Prognoza ANM. Meteorologii au […] The



Prognoza ANM. Cum va fi vremea în România, în luna iunie 2022

Prognoza ANM. Anunț îmbucurător pentru români. Gradele vor urca în termometre în luna iunie 2022, iar regimul pluviometric se anunță a fi deficitar, cel puțin până la jumătatea lunii lui Cireșar. Prognoza ANM. Meteorologii au […] The post Prognoza ANM. Cum va fi vremea în România, în luna iunie 2022 appeared first on Cancan.

Prognoza ANM. Cum va fi vremea în România, în luna iunie 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Retailerul român de fotolii de masaj Komoder spune că va menţine producţia în Asia, dar în continuare proiectarea şi comercializarea se vor realiza din

Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu numai o zi înainte, duminică,

Astăzi are loc cel mai tare meci al începutului de sezon fotbalistic în România, între CFR Cluj şi CS U Craiova, în Supercupa

Doi copii lăsaţi nesupravegheaţi în timp ce se jucau în mare, la Eforie Nord, au ajuns în largul mării cu o jucărie gonflabilă, iar unul dintre ei a fost la un pas de înec, însă a fost salvat de salvamari, transmite Antena 3. Salvamarii

Victoria detaşată a Partidului Acţiune şi Solidaritate în alegerile parlamentare de la Chişinău este una dintre puţinele veşti bune, în vremuri în care lumea s-a obişnuit cu veştile rele parcă fără de

Cristiano Ronaldo se află în vacanță după ce Portugalia a fost eliminată de la EURO 2020, în optimi (0-1 cu Belgia) și se relaxează pe un iaht de top. Startul portughez este în Mallorca, alături de iubita sa, Georgina Rodriguez, și de copii

Astăzi, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, pe spaţii mici caniculară în sud-vest, unde şi disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi pe arii

Primii 75,4 kilometri de drumuri judeţene modernizaţi sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221 de kilometri pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa îi are în planul de

"De la miticul Popov* la incredibilul Popovici?". N-am zis-o noi. Au scris-o italienii ăştia de s-au urcat, la fotbal, pe acoperişul Europei Gazzeta dello Sport i-a publicat poza de vietate marină după ce tocmai obţinuse cel mai bun timp mondial la

Aproximativ 540.000 de persoane, adică unu din nouă angajaţi români, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

Oficiali de la Bruxelles vor propune, miercuri, măsuri pentru ecologizarea zborurilor din Europa, inclusiv o taxă fără precedent pe kerosen. UE vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră până

Nimeni nu avea nimic împotrivă ca soţul Reginei să aibă prieteni, însă lucrurile s-au schimbat radical când soţia celui mai bun amic al Prinţului Philip a depus actele de divorţ, în

SUA analizează necesitatea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, dar trebuie să vadă mai multe date pentru a şti dacă rapelul suplimentar ar putea creşte riscurile apariţiei efectelor secundare grave,

Dacă până acum ceva timp surprindea cu aparițiile în rochii elegante, Heidi Klum a atras atenția recent cu o ipostază provocatoare în care s-a fotografiat. A apărut complet goală, la 48 de ani. Celebra vedetă internațională se bucură în

Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care […] The post Gigi Becali, primul pensionar

Val de caniculă, în vestul țării. Metetorologii anunță temperaturi de foc, de până la 40 de grade

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj tranșant către toți francezii, in discursul în care a detaliat măsurile luate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. Restricțiile trebuie impuse, în primul

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, că românii ar trebui să se obişnuiască cu preţurile care cresc şi scad, pentru că asta înseamnă economie de