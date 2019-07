Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara in Romania: 16 grade la mare 10.07.2019

10.07.2019 Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara in Romania: 16 grade la mare Vremea se menţine şi azi răcoroasă, iar în sud, sud-est şi la munte sunt prognozate averse cu descărcări electrice iar vântul va sufla cu putere. În restul ţării cerul va fi variabil iar şansele de precipitaţii sunt reduse. Maximele termice



Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara in Romania: 16 grade la mare

Vremea se menţine şi azi răcoroasă, iar în sud, sud-est şi la munte sunt prognozate averse cu descărcări electrice iar vântul va sufla cu putere. În restul ţării cerul va fi variabil iar şansele de precipitaţii sunt reduse. Maximele termice se vor încadra între 18 şi 27 de grade Celsius. La noapte cerul va fi […] The post Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara in Romania: 16 grade la mare appeared first on Cancan.ro.

Prognoza ANM 10 iulie 2019. Temperaturi de primavara in Romania: 16 grade la mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O înregistrare în care un tânăr cu probleme psihice este convins de angajaţii unei cafenele dintr-un mall orădean să îşi scuture penisul prin magazie, între produse, circulă pe internet, patronul localului susţinând că a luat măsuri în

Atacurile la adresa reprezentanţilor societăţii civile au devenit tot mai frecvente, încercându-se intimidarea organizaţiilor non-guvernamentale şi descurajarea activităţilor pe care le desfăşoară. Reprezentanţii mai multor ONG-uri au venit

Fostul premier Mihai Tudose a afirmat miercuri că ar fi trebuit să adopte o ordonanţă care să stabilească faptul că persoanele care au cazier pe anumite fapte săvârşite cu intenţie să nu poată să

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, demararea unei anchete în privinţa activităţii TAROM în perioada 2007-2018, verificări care vor fi făcute de către deputaţii din Comisia

Selecţionata Under-17 a României a debutat cu stângul în Grupa 1 din turul de elită al Campionatului European de fotbal din 2019 rezervat acestei categorii de vârstă, după ce a fost învinsă de Austria

Un bărbat din Galaţi a murit în zona Bariera Traian din localitate, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa pe marcajul pietonal, a declarat, miercuri, reprezentantul Inspectoratului de Poliţie

Micşorarea cantităţii zilnice de cafea ar putea chiar înrăutăţii insomnia, potrivit unei experte în somnologie, notează The Sun. Kathryn Pinkham, în vârstă de 38 de ani, fondatoare a

Ministrul Finanţelor a anunţat că se va întâlni şi în zilele următoare cu reprezentanţii băncilor, astfel încât să fie agreat textul privind modificarea OUG 114 pe partea bancară, astfel încât să

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că "un accident al democraţiei" s-a produs în urmă cu patru ani şi jumătate când Klaus Iohannis a fost ales preşedinte. "Un

Lista candidaţilor PSD pentru alegerile europarlamentare ar putea fi prezentată la începutul săptămânii viitoare, a anunţat, miercuri, social-democratul Florin Iordache. "În prima şedinţă ce CEx,

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Florin Iordache, s-a declarat în continuare nemulţumit de activitatea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi i-a cerut din nou acestuia să vină,

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de miercuri, propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării

Prim-ministrul britanic Theresa May a anunţat miercuri că i-a scris preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amânarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană până la 30 iunie,

Trei autotrenuri înmatriculate in judeţele Maramureş, Braşov şi Ilfov au intrat în coliziune, miercuri, pe Drumul Naţional 13 E 60, în localitatea Ţigmandru, din cauza unuia dintre şoferi care a

Valeriu Binig, senior advisor în cadrul companiei de audit şi consultanţă EY România, consideră că o clarificare a cadrului legislativ privind noile activităţi de extracţie a hidrocarburilor, precum şi o îmbunătăţire a funcţionării

SIF Oltenia (SIF5), în portofoliul căreia se află pachete de acţiuni ale unor companii precum OMV Petrom, BRD, Banca Transilvania, Transgaz, Transelectrica sau Romgaz, propune acţionarilor dividende de 84 mil. lei din profitul net de 96,2 mil. lei

Sascha Bajin (34 de ani), fostul antrenor al liderului WTA Naomi Osaka, va asista la turneul de la Miami. Presa din Franța speculează că există 4 jucătoare pe lista favoritelor pentru o colaborare, printre care și Simona Halep (27 de ani, 3

Protest taximetriști – Traficul din centrul Bucureștiului a fost paralizat, din cauza unui nou miting al transportatorilor români. Prin acest protest, taximetriștii din toată țara speră să obțină interzicerea serviciilor de

În minutul 85 al partidei de fotbal Blooming - Wilstermann, disputată luni seară în campionatul Boliviei, la scorul de 2-0 pentru gazde, Serginho, decarul oaspeților, a ieșit de pe teren de bună voie, fără să fi fost eliminat sau schimbat!

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 395 locuri de muncă vacante, anunță ANOFM. Joburile sunt repartizate, pe țări, după cum urmează: (3 luni cadou la Mobil5) Marea Britanie – 175 locuri