Profesorul Vlad Ciurea este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene 26.05.2022

26.05.2022 Profesorul Vlad Ciurea este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene Profesorul Vlad Ciurea este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA care va fi difuzat sâmbătă, 28 mai, începând cu ora 19.00. Alexandru Vlad Ciurea este doctor în Științe medicale, Președinte al Societatii de […] The



Profesorul Vlad Ciurea este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Profesorul Vlad Ciurea este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA care va fi difuzat sâmbătă, 28 mai, începând cu ora 19.00. Alexandru Vlad Ciurea este doctor în Științe medicale, Președinte al Societatii de […] The post Profesorul Vlad Ciurea este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene appeared first on Cancan.

Profesorul Vlad Ciurea este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UEFA a pornit o investigație disciplinară cu privire la incidentele care au avut loc pe stadionul Wembley și în împrejurimile arenei cu ocazia finalei EURO 2020. Incidentele scandaloase din Londra cu ocazia finalei EURO 2020 nu rămân fără

Modelul Ashley Graham și soțul ei, Justin Ervin, se pregăteasc să devină părinți pentru a doua oară. Vedeta a făcut marele anunț, pe rețelele de socializare, unde a postat un mesaj alături de o poză […] The post Ashley Graham va deveni

CFR Cluj o elimină pe Borac Banja Luka, după o evoluție dezastruoasă în Bosnia, scor 1-2 după prelungiri. Marko Maksimovic (37 de ani), antrenorul campioanei Bosniei, a recunoscut superioritatea „feroviarilor”, dar acuză o fază de

UPDATE Pachetul legislativ pentru implementarea proiectului România Educată va fi elaborat până în 1 octombrie, iar consultările cu partenerii sociali vor avea loc în octombrie și noiembrie, a anunțat

Primarul unei comune a fost condamnat definitiv, pentru contrabandă cu ţigări ruseşti şi va fi demis de prefect din funcţia

PSD este pe primul loc în intenția de vot a românilor, în timp ce PNL este pe doi, cu aproape patru procente mai puțin, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP în luna iunie, informează G4Media.ro. Potrivit unui grafic din cercetare

„Obiectivul principal este acela de a crea un design definitoriu şi memorabil. Ilustraţiile vor fi în continuare un element folosit în colecţiile speciale, am început să ne gândim la urmă­toarea temă, pentru a o lansa la finalul acestui

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, spune că a început să plângă atunci când a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat și pleacă spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Un ciclon extrem de rar a făcut prăpăd în Poiana Micului, din judeţul Suceava. 14 hectare de pădure veche de 60 de ani au fost distruse în doar câteva minute de fenomenul meteo

Vine vara, ne gandim la soare, vacanta, plaja si relaxare. Dar pentru unii dintre noi, toate acestea sunt doar la un pas distanta. Iesim din casa si in curte ne asteapta o imbietoare priveliste: apa […] The post Ce tip de mozaic folosim pentru

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, o Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale, a anunţat Cseke Attila - ministerul Dezvoltării Lucrărilor

Antonio Banderas va juca în filmul Indiana Jones 5, alături de Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge şi Mads Mikkelsen, în primul film de serie produs de Disney. Filmările au început deja lângă Londra,

Pe GSP.ro găsești în fiecare lună cele mai tari citate din

Un număr de 15.201 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară creştere faţă de joi, 15

Cristian Predoi, un motociclist cunoscut în România, a murit vineri după amiază într-un accident produs pe drumul județean din Șaru Dornei, Suceava. Bărbatul avea doar 31 de ani și se afla într-o călătorie prin țară. […] The post

O femeie de 32 de ani din judeţul Argeş, dată dispărută după ce a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, a fost găsită în scurt timp cu ajutorul unui câine de urmă al Poliţiei, într-o zonă cu vegetaţie deasă. Câinele Tod a fost

Celebrul jurnalist Reuters Danish Siddiqui a fost ucis, astăzi, în timpul unei confruntări dintre forțele de securitate afgane și luptătorii talibani, în apropierea unui punct de trecere a frontierei

Românii au luat în luna mai 2021 credite noi de consum în lei în volum de peste 2,54 mi­liarde de lei, cel mai mare nivel lunar din ultimii 14 ani şi de circa 2,66 ori mai mare comparativ cu volumul din mai