Profesorii pentru profesori - unde sunt? 02.12.2022

02.12.2022 Profesorii pentru profesori - unde sunt? României îi lipsește alegerea de țară cu privire la formarea profesorilor de profesori. Deocamdată căutăm drumuri și risipim



Profesorii pentru profesori - unde sunt?

României îi lipsește alegerea de țară cu privire la formarea profesorilor de profesori. Deocamdată căutăm drumuri și risipim resurse.

Profesorii pentru profesori - unde sunt?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Preţurile apartamentelor din marile oraşe şi în special al celor din Bucureşti ar putea creşte accelerat în 2022 pe fondul reducerii ofertei din

Italia este afectată serios de noul val de coronavirus, iar acest lucru a determinat autoritățile să ia măsuri drastice și pentru sport. Din cauza răspândirii masive a noii tulpini de Covid-19, Omicron, Guvernul din Italia a dat noi legi pentru

Andra și Cătălin Măruță sunt doi părinți extrem de mândri de copiii lor. Cei doi oameni de televiziune le fac toate poftele celor mici, au grijă să primească cea mai bună educație și sunt în […] The post Fiica lui Cătălin

Un tânăr, cu permisul suspendat, şi care se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, dar a refuzat recoltarea probelor biologice, a fost prins în trafic de poliţiştii

Anul 2021 a fost unul greu pentru toți, afirmă Raed Arafat: „cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al

Un militant islamist palestinian a fost împuşcat mortal, vineri, în Cisiordania, în timp ce încerca să atace militari israelieni cu un cuţit, anunţă armata israeliană, conform cotidianului The Times of Israel şi site-ului

Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) a anunțat că se retrage de WTA Melbourne, turneul premergător primului Grand Slam al anului, Australian Open. Jucătoare britanică Emma Răducanu, cu tată român și mamă din China, a decis să nu participe la

Cine este vedeta Playboy cu care Florin Salam a ”cohetat”? Roxana Dobre a văzut tot! Orice om are un trecut, iar Florin Salam se poate mândri cu un palmares bogat atunci când vine vorba de […] The post S-a aflat tot! Cine este vedeta

Din 2022, beneficiarii programului RESPECT vor primi un card care va fi alimentat cu opt tranşe a câte 50 de lei

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu (76 de ani), l-a cedat la Everton pe fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani). Suma de transfer este de 23.5 milioane de euro. Prima mutare financiară importantă din anul 2022 pentru

Dobânzile în creştere rapidă, principalul factor din spatele raliului de 72% al acţiunilor băncilor poloneze din acest an, s-ar putea transforma treptat într-o presiune asupra valorizărilor acestora în 2022, scrie

Elohim Prandi (23 de ani), handbalist la PSG și naționala Franței a trecut prim momente extrem de delicate chiar în noaptea de Revelion. Acesta a fost înjunghiat în multiple rânduri chiar pe o stradă din Capitala Franței. Din fericire, starea

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară, la Digi24, că incidentul produs în judeţul Prahova, unde locomotiva unui tren a luat foc, nu este unul singular și a precizat că astfel de evenimente vor mai avea loc, ținând

Procesul Colectiv se apropie de final, Curtea de Apel Bucureşti fiind aşteptată luni să pronunţe sentinţa. În primă instanţă, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de

Anul 2021 a fost cel mai bun an din istoria Bursei de Valori Bucureşti, atât prin prisma numărului de companii listate cu obligaţiuni şi acţiuni, cât şi prin atingerea unor noi maxime pe final de an, iar perspectivele pentru 2022 sunt

Ciprian Tătăruşanu, portarul echipei de fotbal AC Milan, a fost testat pozitiv cu COVID, informează News.ro, care citează un comunicat al clubului italian de fotbal. Ciprian Tătăruşanu, în vârstă de 35 de ani, a fost testat acasă şi se află

25.915 de persoane au primit vaccinul anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 3 ianuarie, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). În prima zi lucrătoare din acest an, numărul

E important să fii puternic pe piaţa locală, să ai un model care a dovedit acasă, înainte de a-l replica peste

Monica Almeida, în vârstă de 37 de ani, este asistentă medicală în Marea Britanie și mamă a doi copii. Femeia a fost internată în data de 9 noiembrie, anul trecut, după ce în data de […] The post O femeie care se afla în comă de 28 de

Twitter a vândut platforma de anunţuri MoPub către AppLovin, producător de jocuri mobile şi furnizor de software de marketing, într-o tranzacţie ce depăşeşte valoarea de un miliarde de dolari, potrivit