Profesorii nu vor mai merge la ore cu catalog. Cum se va proceda 02.09.2020

02.09.2020 Profesorii nu vor mai merge la ore cu catalog. Cum se va proceda Profesorii vor nota elevii în alt mod decât în anii trecuți, deoarece s-a decis ca aceștia să nu meargă la orele de curs cu catalog. Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat că profesorii pot trece notele și absențele în agendele



Profesorii nu vor mai merge la ore cu catalog. Cum se va proceda

Profesorii vor nota elevii în alt mod decât în anii trecuți, deoarece s-a decis ca aceștia să nu meargă la orele de curs cu catalog. Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat că profesorii pot trece notele și absențele în agendele personale și abia la finelul orelor să le treacă în catalog. De asemenea, se poate utiliza […] The post Profesorii nu vor mai merge la ore cu catalog. Cum se va proceda appeared first on Cancan.ro.

Profesorii nu vor mai merge la ore cu catalog. Cum se va proceda

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mare amator de expunere pe reţelele de socializare, Donald Trump riscă să compromită unele activităţi secrete ale Statelor Unite. Mai mulţi experţi se arată alarmaţi de nonşalanţa de care preşedintele american a dat dovadă publicând pe

Moscova a propus ţărilor NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă şi medie de acţiune după încetarea Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), a declarat luni ministrul

Profesoara de limba română, Cristina Tunegaru îl critică în termeni deosebit de duri pe actualul ministru al Educaţiei, Daniel Breaz, despre care susţine că este un „analfabet educaţional” prin lipsa sa de înţelegere şi confuziile pe care

Libra Internet Bank, o instituţie de talie mică din piaţa locală specializată pe nişa profesiilor liberale, a raportat în primul semestru (S1) un profit net de 51 mil. lei, dublu faţă de rezultatul înregistrat la finalul primului trimestru al

LG începe în luna sepetembrie livrarea pe pieţele globale a primului televizor 8K OLED din lume, (modelul 88Z9) şi a televizorului LG 8K NanoCell (modelul 75SM99), începând cu Australia, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Statele

Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) a învins-o categoric pe chinezoaica Qiang Wang (18 WTA, 27 de ani) și s-a calificat în semifinalele turneului US Open. Americanca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-0, după 45 de minute de joc, iar în

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că UDMR va susţine o moţiune de cenzură, dar a apreciat totodată că o amânare a depunerii acesteia ar putea determina o reorientare a forţelor pro şi

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească de pe strada Alexandru Carnabel din Galaţi. Două persoane vârstnice au primit îngrijiri

În această după amiază salvatorii au primit un apel pe numărul unic 112 prin care au fost anunţaţi că un adolescent în vârstă de 17 ani este în pericol de înec în Vama Veche, în zona localului

Adrian Atinge, un antreprenor din Bucureşti, din confecţionarea şi vânzarea de terarii, microclimate din plante, care recreează zone din natură, dar în interiorul

HC Zalău a cedat la limită în fața celor de la SCM Craiova, 26-27, ratând egalul la ultima fază. După victoria istorică în fața CSM București, 25-24, cea care a stârnit multă rumoare în lumea handbalului, HC Zalău a pierdut miercuri

Solaris Bus & Coach din Polonia a anunţat semnarea unui contract cu compania suedeză de transport Vy Buss pentru livrarea a 50 de autobuze cu emisii zero sau scăzute, potrivit

Un pedofil homosexual din Reşiţa, trimis în judecată anul trecut de procurorii DIICOT pentru că a adăpostit şi exploatat sexual cel puţin 4 băieţi cu vârste între 13-14 ani, provenind din familii sărace ori centre de plasament din Reşiţa,

Am încercat să-mi explic intervenţiile preşedintelui Iohannis şi premierului Dăncilă de miercuri. Este posibil ca preşedintele Iohannis să fi ştiut, din conversaţiile cu premierul, că aceasta habar nu are de ce spune exact art. 85 din

Biroul Electoral Central a admis patru protocoale de constituire a unor alianţe electorale în perspectiva alegerilor prezidenţiale. Întrunit marţi în şedinţă, BEC a admis protocoalele de constituire pentru

Johan Meyer, manager de porto­foliu al Fondului Proprietatea (FP), consideră că achiziţia activelor CEZ şi ENEL de către Hidroelectrica, tranzacţie pentru care cea mai valoroasă companie a statului caută servicii de consultanţă, nu ar fi

Meci important pentru tricolori, diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. O victorie în fața Spaniei ar fi un pas important pentru calificarea la Euro 2020, competiție în care și Bucureștiul va

Renault Commercial Roumanie, compania care gestionează vânzările mărcilor Dacia, Renault şi Nissan pe piaţa locală, domină top zece cele mai vândute auto­turisme de pe piaţa locală cu un total de şapte modele, luând în calcul cele patru

Membrii fondatori ai Cenaclului Flacăra povestesc începuturile celui mai important fenomen cultural al României comuniste. Lansat în 1973, a adunat zeci de mii de spectatori pe stadioane şi în săli polivalente până în 1985, când a fost

Dezvoltatorii imobiliari pariază în continuare pe dezvoltarea de proiecte rezidenţiale şi co­merciale, apetitul pentru loturi de teren fiind