Producţia de detergent s-a triplat la aproape 1 miliard de lei după venirea nemţilor de la Dalli la Timişoara 26.02.2018

26.02.2018 Producţia de detergent s-a triplat la aproape 1 miliard de lei după venirea nemţilor de la Dalli la Timişoara Grupul german Dalli a devenit liderul producţiei locale de detergenţi după rezultatele din 2016 după ce la finalul lui 2014 îşi făcea oficial intrarea în România prin preluarea fabricii de la Timişoara a americanilor de la Procter & Gamble.



Grupul german Dalli a devenit liderul producţiei locale de detergenţi după rezultatele din 2016 după ce la finalul lui 2014 îşi făcea oficial intrarea în România prin preluarea fabricii de la Timişoara a americanilor de la Procter & Gamble. Nemţii au dat drumul producţiei în octombrie 2015, astfel că primul an complet de funcţionare a fost 2016. Singur, grupul Dalli „curăţă“ mai bine de o treime din piaţa de detergent.

