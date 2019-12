Producătorul polonez de vopsele Sniezka cumpără o companie ungară 03.12.2019

Producătorul de vopsele Sniezka speră să crească profitabilitatea recent achiziţionatei firme Poli-Farbe din Ungaria şi să atingă marje similare cu cele ale Sniezka până în 2022, a declarat CEO-ul companiei poloneze Piotr Mikrut, potrivit Warsaw Voice.

