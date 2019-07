Producătorul Lemet a avut afaceri cu 17% mai mari în primul semestru 15.07.2019

15.07.2019 Producătorul Lemet a avut afaceri cu 17% mai mari în primul semestru Lemet, unul dintre cei mai mari producători de mobilă de pe plan local, a avut în primele şase luni ale anului 2019 o cifră de afaceri de 123,2 milioane de lei, în creştere cu 17% faţă de anul precedent. Creşterea a fost determinată şi de



Producătorul Lemet a avut afaceri cu 17% mai mari în primul semestru

Lemet, unul dintre cei mai mari producători de mobilă de pe plan local, a avut în primele şase luni ale anului 2019 o cifră de afaceri de 123,2 milioane de lei, în creştere cu 17% faţă de anul precedent. Creşterea a fost determinată şi de extinderea reţelei naţionale de magazine. În 2018, Lemet a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei, în creştere cu 6% faţă de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanţe.

Producătorul Lemet a avut afaceri cu 17% mai mari în primul semestru

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Noua taxă auto nu mai are un termen previzibil de intrare în vigoare, deşi guvernanţii au declarat în numeroase rânduri că va exista din 2019 şi va fi introdusă după principiul „poluatorul

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că va lăsa 400 de militari în Siria după înfrângerea grupării extremiste Stat Islamic, despre care a prezis că se va produce până la sfârşitul

Industria de IT din România are nevoie de resurse umane pentru a se dezvolta, iar cei 7.000- 8.000 de absolvenţi de facultăţi de profil care ajung anual pe piaţă reprezintă un număr prea mic pentru a rezolva problema deficitului de forţă de

România debutează cu Suedia în preliminariile EURO 2020. Suedia - România se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe ProTV. Gazeta a vizitat azi „Friends Arena”, stadionul

5.000 de taximetriști se strâng joi în Piața Victoriei, la chemarea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Citește mai

Liderul PPDA, Andrei Năstase, e de părere nu este o coincidenţă faptul că activiştii PPDA Gheorghe Petic şi Sergiu Cebotari au fost condamnaţi la închisoare cu executare în aceeaşi zi, miercuri, 20 februarie, cu o zi înainte de şedinţa

Producătorul de învelitori metalice Bilka Steel din Braşov, deţinut de omul de afaceri Horaţiu Ţepeş, şi-a majorat profitul cu 8% în 2018, ajungând la un rezultat de 40,7 mil. lei (8,7 mil.

„Cred că dacă companiile de profil investesc mai mult în educarea publicului, în traininguri pentru persoanele interesate, România va prinde din urmă celelalte ţări în ceea ce priveşte adopţia de inteligenţă

Jucătoarea de tenis Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, pregătește debutul la turneul de categoria Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Fostul lider mondial are liber în primul tur, așa că va intra în focurile

Interpreta de muzică populară din Banat, Liliana Savu, a suferit un accident tragic de mașină. Aceasta se află la un spital din Ungaria, în stare foarte gravă. Soțul artistei a

Meciul dintre proaspăta câștigătoare de la Indian Wells, Bianca Andreescu (Canada) și Irina Begu (România) a fost amânat de mai multe ori din cauza

Un preparat uşor de pregătit şi cu multe proprietăţi nutritive, pasta de humus cu avocado şi cimbru va fi cu siguranţă pe gustul celor mari şi mici. Cum se prepară aceasta în mai puţin de 30 de minute, aflaţi din materialul de

Spanacul înăbuşit poate fi şi o însoţitoare, o garnitură, cum se zice, la ouă ochiuri, frigănele, fripturici, şi o umplutură de plăcinte şi clătite, a notat în lucrarea sa, “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia),

Aspirina se numără printre cele mai ieftine medicamente. Obişnuim să o luăm atunci când avem dureri de cap, musculare sau febră. Este ea atât de inofensivă pe cât pare? În ultimii ani, miturile despre aspirină au început să fie demontate

Irina Begu şi Bianca Andreescu trebuiau să se întâlnească în runda inaugurală a turneului de la Miami, meciul fiind programat în această

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte şi Parohia Gheboaia organizează vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 14.00 la Muzeul de Artă din Târgovişte, vernisajul expoziţiei „Trecutul care mă

„Vrem ca produsele fabricate de fermierii români sa ajungă pe rafturile magazinelor din

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în

ANM a emis o avertizare nowcasting de ultimă oră. Vreme severă imediat, în România. Valabil de la 21-03-2019 ora 6:30 până la 21-03-2019 ora 9:00 În zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea,

Mediul online in ziua de azi ne este extrem de util din toate punctele de vedere, inclusiv pentru momentul in care esti in cautarea unui loc, existand tot felul de site-uri de specialitate cu anunturi cu locuri de