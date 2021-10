Producătorul de material rulant Softronic din Craiova ia 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA pentru construcţia a două locomotive electrice 25.10.2021

25.10.2021 Producătorul de material rulant Softronic din Craiova ia 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA pentru construcţia a două locomotive electrice Softronic din Craiova, singura fabrică producătoare de rame şi locomotive electrice din Europa de Est, controlată de patru antreprenori români, a contractat o finanţare de 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA România pentru construcţia a două



Producătorul de material rulant Softronic din Craiova ia 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA pentru construcţia a două locomotive electrice

Softronic din Craiova, singura fabrică producătoare de rame şi locomotive electrice din Europa de Est, controlată de patru antreprenori români, a contractat o finanţare de 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA România pentru construcţia a două locomotive electrice.

Producătorul de material rulant Softronic din Craiova ia 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA pentru construcţia a două locomotive electrice

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Afacerilor Externe anunță că a doua zi a votării în străinătate la alegerile parlamentare 2020 s-a încheiat în Auckland, Noua Zeelandă. Potrivit fusului orar, următoarele secții care se

Voturile românilor din diaspora, care n-au fost contabilizate de exit-poll-ul prezentat în seara alegerilor, pot schimba clasamentul alegerilor parlamentare, câtă vreme primele estimări arată o diferenţă de doar 1,5 procente între primii

Dr. Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a criticat viteza cu care au aprobat autorităţile de reglementare din Marea Britanie vaccinul anti-COVID-19 al celor de la Pfizer şi BioNTech,

Autoritățile au confirmat duminică 5.231 de cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 17.556 de teste. Alte 134 de persoane infectate cu virusul au decedat, iar numărul pacienților aflați la terapie

Guvernul bolivian a lansat o ofensivă judiciară împotriva fostei preşedinte interimare Jeanine Anez, fostului candidat la prezidenţiale Luis Fernando Camacho şi altor responsabili ai opoziţiei de dreapta,

IAR Braşov (simbol bursier IARV), companie aeronautică al cărei acţionar majoritar este statul român prin Ministerul Economiei, a raportat pentru primele nouă luni din 2020 un profit net de 15 milioane de lei, de trei ori mai mic faţă de cel din

Primul ministru al României, Ludovic Orban a anunțat, luni, că demisionează din fruntea guvernului. Decizia a fost luată după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis, în care președintele i-a cerut să își asume eșecul […] The

Cea mai nouă universitate, de stat, din România se va deschide, cel mai probabil, vara viitoare la Botoşani. Este de fapt o extensie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi va avea specializări precum Litere, Informatică, Drept sau Administraţie

Serviciul european de monitorizare a schimbărilor climatice Copernicus a informat, luni, că noiembrie 2020 a fost cea mai caldă lună noiembrie înregistrată vreodată în lume, notează AFP, citată de Agerpres. Perioada de 12 luni cuprinsă între

Die Mannschaft e o naţională „abonată“ la calificări, mai ales când vorbim despre turneele finale de Cupă

Tricolorii şi-au aflat adversarele din preliminariile Mondialului din 2022, după evenimentul care a avut loc, luni seară, în

Până pe 1 ianuarie, jucătorii de FIFA 21 au de luptat pentru a câștiga 2 pack-uri cu fotbaliști rari, 75+. Deci șansele de a nimeri un card foarte bun sunt destul de mari. Chiar dacă au la dispoziție aproape o lună, gamerii vor avea

Ungaria se va alătura studiului clinic al vaccinului rusesc împotriva COVID-19, a declarat ministrul resurselor umane din această țară, Miklos Kasler, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Hotnews. „Folosindu-ne de posibilitatea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi seară, că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre strategia de formare a unei majorităţi parlamentare şi a recunoscut că Nicolae Ciucă e una din variantele de

Partidul Social-Democrat s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului legislativ desfăşurat în România, pe fondul unui absenteism-record, dar Partidul Naţional Liberal are şanse mai mari de a forma o

Gigi Becali, patronul lui FCSB, mai încearcă o dată să-l achiziționeze pe internaționalul de tineret de la Botoșani, Andrei Chindriș (21 de ani, fundaș central). Fiindcă președintele Iftime a ținut la preț în ultimul an, nu a reușit să-l

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Executivul român Severina Pascu a plecat prima dată din ţară la mijlocul anilor ’90, iar în perioada ce a urmat s-a mai întors în România, pentru a emigra însă

Şi casele, la fel ca oamenii, sunt într-o continuă schimbare. Iubitorii de home&deco găsesc mereu câte ceva de făcut pentru o amenajare personalizată a locuinţei şi a mai schimba decorul din când în când. De la mici decoraţiuni şi idei de

Providerul de jocuri numărul 1 în Europa, EGT, intră în oferta 888casino. Astfel, de acum încolo, jucătorii 888 au la dispoziție și cele mai jucate sloturi din România, Shining Crown, Burning Hot, Dazzling Hot sau […] The post Cele mai