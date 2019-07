Procurorul Maria Piţurcă a scăpat de suspendare 11.07.2019

11.07.2019 Procurorul Maria Piţurcă a scăpat de suspendare Update: Sursele Antena 3 spun că CSM a respins cererea de suspendare a procurorului Maria Pițurcă. ”Faptele nu sunt de natură a afecta prestigiul Justiției. E un caz particular” a considerat secția



Update: Sursele Antena 3 spun că CSM a respins cererea de suspendare a procurorului Maria Pițurcă. ”Faptele nu sunt de natură a afecta prestigiul Justiției. E un caz particular” a considerat secția de...

