Procentul catalanilor care susţin independenţa, în scădere 24.02.2018

Numărul catalanilor care sunt favorabili independenţei de Spania a scăzut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri şi citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice,...

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat încă o decizie în privinţa evaluării procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, reiterând că atunci când va lua una va anunţa public.

Proprietarii unei tarabe de mâncare aflată într-un oraş aglomerat din Taiwan a reuşit, graţie unui experiment, să dovedească că o mâncare delicioasă nu e totul şi că, pentru a avea succes, e nevoie şi de un

Un poliţist din Iaşi a fost înjunghiat, duminică dimineaţa, de către un individ, în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi, într-un club din oraş. Citește mai

Gabriel Stan , elevul din clasa a V-a care a găsit, zilele trecute, un portofel şi l-a dus la şcoala fără ca măcar să-l deschidă, a primit o diplomă „pentru corectitudine şi simţ civic“ din partea Ministerului Afacerilor

Simona Halep a plecat de la Melbourne cu un cec destul de mare, de 1,3 milioane de euro, însă o parte infimă din această sumă va ajunge la organizatorii

O femeie în vârstă de 72 de ani a murit duminică, în judeţul Botoşani, după ce a fost lovită de o ambulanţă aflată în misiune. Victima se angajase în traversarea străzii prin loc

În ultimii ani, Lucescu jr a fost perceput ca un antrenor ultradefensiv, mulţumit cu 0-0 sau cu victorii la limită. Acum, ajuns la PAOK Salonic, el surprinde în mod

A doua semifinală a concursului Eurovision România va avea loc duminică seara, la Timişoara, competiţia pentru intrarea în finală fiind completată cu un recital de muzică rock,

Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce îi deranjează din oraşul lor fără să bată drumul până la primărie. Printr-o aplicaţie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de

Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari încercând să cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendată de braţul antitrust al Uniunii Europene şi somată să achite o amendă de 1,2 miliarde de dolari, potrivit

Arthur Jorge și Andrei Vlad au gafat la golul primit de FCSB în amicalul cu Jiangsu Suning, câștigat cu scorul de 3-1. Artur Jorge, jucătorul adus de MM Stoica la FCSB, și Andrei Vlad, portarul despre care Gigi Becali a sugerat în

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 28 ianuarie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică, 28 ianuarie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele

Alex Ştefan Rusu, fotbalistul de 16 ani al echipei din Liga a 4-a Flacăra Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, a decedat! Se pare că moarta s-a produs ca urmare a unui atac

22 de ani are Andreea Cătălina şi se întreţine singură! Are şi de unde, pentru că practică o meserie foarte bănoasă! Şi cum mai arată şi trăsnet, îi este uşor să trăiască pe picor mare, chiar. Andreea face videochat şi are chiar

Decizie de ultimă oră a magistraților. Procurori și judecători din toată țara protestează luni în fața Curții de Apel București, nemulțumiți de modificările care se fac la legile justiției. Citește mai

Profesorii ar putea să rămână cu salarii neplătite anul acesta. Surse din cadrul ministerului educației au explicat în exclusivitate pentru Realitatea TV că nu sunt suficiente fonduri pentru plata tuturor salariilor în

Membrii PSD deplâng pierderea unuia dintre cei mai apreciați colegi din județul Sibiu! Medicul psihiatru Ghiorghe Talău, unul dintre cei mai cunoscuți medici psihiatri din Sibiu, a murit. Citește mai

Liviu Dragnea, liderul PSD urmărit de justiţie pentru corupţie, îşi continuă cruciada împotriva judecătorilor, în ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicaţia franceză Le

Fostul președinte, Traian Băsescu, a detaliat duminică seară parcursul vizitei sale în Republica Moldova. În urma vizitei senatorului PMP în țara vecină, proiectul său, unirea României cu republica de peste Prut, pare să își ia

O maşină a căzut de pe pod,în acastă seară pe DN13, la Hanul din Ardeal iar un pasager a murit, încarcerat. Se pare că șoferul a pierdut controlul volanului şi a derapat, căzând