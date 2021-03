Probleme tehnice la metrou pe magistrala M4. Trenurile au întârzieri 24.03.2021

24.03.2021 Probleme tehnice la metrou pe magistrala M4. Trenurile au întârzieri Mai multe garnituri de metrou circulă pe alte rute din cauza unei defecțiuni care a apărut miercuri dimineață pe o șină dintre stațiile Grivița – Basarab 2. Întârzierile sunt minime,



Probleme tehnice la metrou pe magistrala M4. Trenurile au întârzieri

Mai multe garnituri de metrou circulă pe alte rute din cauza unei defecțiuni care a apărut miercuri dimineață pe o șină dintre stațiile Grivița – Basarab 2. Întârzierile sunt minime, anunță...

Probleme tehnice la metrou pe magistrala M4. Trenurile au întârzieri

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Lovitură de teatru în dosarul în care Parchetul a cerut emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Mario Iorgulescu, fiul șefului L.P.F. Gino Iorgulescu, potrivit Gândul. Cunoscutul avocat Cristian Ene a contestat decizia inițială a

Legea pentru suspendarea rambursării creditelor a fost adoptată vineri de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional. Au fost 214 voturi pentru, 86 contra și 27 abțineri. Legea merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Natura a reînviat, grădinile s-au umplut de zarzavaturi, organismul uman simte nevoia să revină la alimentația bazată pe verdețuri și, după 40 de zile de post, în care oricum mesele sunt bazate mai mult

Şantierele, în special cele unde se cons­truiesc proiecte industriale şi de birouri, merg înainte, conform planului, în timp ce singurele sectoare afectate din piaţa imobiliară sunt cele de retail şi într-o anumită măsură tranzacţiile, din

Izolare… creativă! Așa s-ar putea numi această perioadă pentru Matei Dima care a luat o decizie importantă după succesul filmului “Miami Bici” în care a jucat alături de Codin Maticiuc. Artistul a început deja lucrul la o nouă

Primăria Municipiului București, prin „Casa Artelor Dinu Lipatti”, a lansat programul cultural CASA LIPATTI OpenStage 2020, o stagiune de recitaluri lunare dedicată muzicienilor profesioniști de toate

Consiliul de miniştri din Italia a aprobat ieri un decret care stabileşte regulamentul final pentru încheierea anului şcolar 2019-2020. Este scenariul valabil pentru situaţia în care cei 8 milioane de elevi din Italia nu se vor întoarce prea

Într-o perioadă în care sporturile „de masă” lipsesc, din cauza coronavirusului Covid-19, pariorii din întreaga lume revin la „origini”. Da, la cursele de cai, unele dintre primele competiții din lume la care s-au făcut pariuri, încă din

Marele Zid a fost vandalizat în prima zi de redeschidere, iar autorităţile chineze au dispus noi reguli şi îi ameninţă cu umilirea publică pe cei care nu le respectă, sperând că asta va descuraja turiştii să distrugă cel mai important

Raed Arafat a declarat, duminica seara, la o televiziune de stiri, ca Romania s-ar putea confrunta cu o depasire a capacitatii doar in cazul in care vom inregistra o crestere brusca a numarului de

Ultima persoană diagnosticată cu COVID-19 este un medic rezident care activează la Galaţi. Primele două persoane infectate cu coronavirus din judeţul Brăila s-au vindecat şi au fost

În perioada pandemiei de COVID-19 trebuie să respectăm cu stricteţe regulile generale recomandate de OMS. Specialiştii ne oferă şi câteva sfaturi cu privire la ce trebuie să facem atunci când mergem la cumpărături, pentru a evita riscul

Proprietarul Amazon, Jeff Bezos (56 de ani), este cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând, depăşindu-l din nou pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates (64 de ani), potrivit clasamentului întocmit de revista

Ronaldinho este, în sfârșit, liber! Brazilianul a plătit cauţiunea în valoare de 1,6 milioane de dolari pentru el şi pentru fratele său. Cei doi vor rămâne în arest la domiciliu. Fostul mare fotbalist și fratele său au stat în spatele

Abdullah Ataș, supranumit Sultanul veiozelor, omora, în urmă cu cinci ani, un agent de la Poliția Rutieră, beat fiind, la volan. Mai mult, turcul nu a oprit nici după ce l-a luat pe capotă pe polițist și l-a purtat jumătate de kilometru. Omul

Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood

O fotografie postată de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare a spulberat orice zvon care spunea că cei doi s-ar fi despărțit în secret. Concret, Oana Zăvoranu a postat pe Instagram o imagine alături de soțul său, Alex Ashraf. Pe lângă

Nouă maici de la Mănăstirea Dragomirna, din județul Suceava, au fost confirmate cu noul coronavirus și fac tratament la mănăstire. În urma confirmării testelor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava

Premierul Ludovic Orban a spus că, din datele pe care se discută în acest moment, România se va confrunta cu o recesiune economică situată între 1% şi 3% în acest

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a ieșit de la terapie intensivă și a fost transferat într-un salon, unde va fi monitorizat în continuare. Conform purtătorului de cuvânt al Downing Street, Johnson „are o dispoziție foarte bună” și