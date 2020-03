Probleme pentru două spitale importante din Capitală. 14 de cadre medicale, infectate cu noul coronavirus 31.03.2020

31.03.2020 Probleme pentru două spitale importante din Capitală. 14 de cadre medicale, infectate cu noul coronavirus 27 de persoane de la Spitalul Universitar din București au fost testate și confirmate pozitiv pentru COVID-19. Testele au fost făcute pe 22 martie. Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți, anunță Grupului de Comunicare Strategică.



27 de persoane de la Spitalul Universitar din București au fost testate și confirmate pozitiv pentru COVID-19. Testele au fost făcute pe 22 martie. Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți, anunță Grupului de Comunicare Strategică. Până acum, de la nivelul SUUB s-au prelevat în total aproximativ 500 de probe biologice

