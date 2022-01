Probleme la Real Madrid. Benzema ar putea rata duelul cu PSG din Liga Campionilor! 29.01.2022

29.01.2022 Probleme la Real Madrid. Benzema ar putea rata duelul cu PSG din Liga Campionilor! Karim Benzema (34 de ani), atacantul francez al lui Real Madrid, a suferit o accidentare în ultima partidă din LaLiga, 2-2 cu Elche. Superstarul Madridului a părăsit terenul în minutul 57, din cauza unei microrupturi la bicepsul femural



Karim Benzema (34 de ani), atacantul francez al lui Real Madrid, a suferit o accidentare în ultima partidă din LaLiga, 2-2 cu Elche. Superstarul Madridului a părăsit terenul în minutul 57, din cauza unei microrupturi la bicepsul femural stâng. Benzema ar putea rata duelul cu PSG din Liga Campionilor Potrivit AS.com, Karim ar putea juca în următorul meci al lui Real Madrid, dar accidentarea acestuia ar putea să se agraveze. ...

