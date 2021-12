Pro TV, taxat de CNA! Ce a apărut pe post la emisiunea Superstar. Nimeni nu şi-a dat seama de asta 16.12.2021

16.12.2021 Pro TV, taxat de CNA! Ce a apărut pe post la emisiunea Superstar. Nimeni nu şi-a dat seama de asta Pro Tv s-a ales cu o atenționare din partea CNA, după ce Carla’s Dreams a făcut o greșeală de discriminare la adresa unei concurente. Dee asemenea, nu este singurul motiv pentru care emisiunea Superstar a […] The post Pro TV, taxat de



Pro TV, taxat de CNA! Ce a apărut pe post la emisiunea Superstar. Nimeni nu şi-a dat seama de asta

Pro Tv s-a ales cu o atenționare din partea CNA, după ce Carla’s Dreams a făcut o greșeală de discriminare la adresa unei concurente. Dee asemenea, nu este singurul motiv pentru care emisiunea Superstar a […] The post Pro TV, taxat de CNA! Ce a apărut pe post la emisiunea Superstar. Nimeni nu şi-a dat seama de asta appeared first on Cancan.

Pro TV, taxat de CNA! Ce a apărut pe post la emisiunea Superstar. Nimeni nu şi-a dat seama de asta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Militarii Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii, judeţul Cluj, vor fi vizitaţi joi, 4 februarie, de însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, David Muniz, şi de comandantul Escadrilei 31 Aviano,

Ia pastila SRS: Doctorate prin telepatie. Beneficiu? 500.000 de lei pentru George

În 2030, România ar putea consuma lapte şi lactate 100% din producţia in­ter­nă, dacă este încurajată per­for­man­ţa în fermele de vaci de lapte prin poli­ticile statului, susţine Nicuşor Şerban, pro­prietarul Agroserv Măriuţa, care

Manchester United a reușit scorul sezonului în Premier League, 9-0 în fața lui Southampton. Southampton trăiește câte o umilință pe sezon. Campionatul trecut a primit 9 goluri de la Leicester, acum a venit rândul „diavolilor roșii”.

AUR a cerut invalidarea mandatului de deputat al lui Francisc Tobă, după ce acesta a fost exclus din noul partid parlamentar. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, solicitarea grupului parlamentar AUR. În locul acestuia, a fost

Dragoș Bon (40 de ani) a plecat din peluză, are un trecut la dușmanul de moarte FC U Craiova și aseară a încheiat cu o victorie en fanfare primul și, foarte probabil, ultimul meci ca ”interimar” pe banca celor de la CS Universitatea Craiova

Marea Britanie a solicitat UE să prelungească până în 2023 perioada de graţie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei

Una dintre firmele grupului care administrează motorul de căutare Google a raportat venituri peste așteptări în al doilea trimestru consecutiv. Acțiunile Alphabet Inc au crescut cu 6%, scrie Reuters. Divizia

Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participă și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistării unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului în care sunt cazați sute de jucători și antrenori în vederea

Doar 200.000 de români și-au schimbat furnizorul de electricitate pentru a nu plăti mai mult la factură arată datele Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei. Clienții casnici pot lua decizia schimbării furnizorului până la finalul

Arătam într-un articol precedent că RCA-ul e scump pentru că drumurile sunt "publice", iar șofatul - un "drept al omului". Astfel, nimănui nu i se poate interzice definitiv să circule pe drumurile publice și, de

La termenul de joi, Daniela Teodorescu, expertul judiciar ales pentru a face o ultimă expertiză în dosarul Hexi Pharma, i-a explicat judecătoarei Lucreția Postelnicu de la Curtea de Apel că nu a avut timp să se uite deocamdată în dosar fiindcă

O emisiune aproape politică. Întrebări pe care nu ai tupeu să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. Cha cha politic, cha cha

Serghei Maximishin, medicul de la Spitalul de Urgență din Omsk pe mâna căruia a ajuns liderul opoziției Aleksei Navalnîi imediat după ce a fost otrăvit cu Noviciok, a murit, anunță CNN. ”Cu regret, vă informăm că directorul medical

Avalanşa emoţională după o despărţire se aseamănă cu trăirea unui doliu. Până la urmă, este o pierdere, iar suferinţa se poate face simţită chiar dacă tu ai pus capăt relaţiei. Cum noi, oamenii, cel mai mult ne temem de necunoscut şi

Situaţia pandemiei de coronavirus părea că este ţinută sub control în Australia, dar planurile organzatorilor de la Melbourne le-au fost date peste cap

Zilele acestea, a plecat către librăriile fizice și online din întreaga țară ediția în limba română a uneia dintre cele mai așteptate traduceri ale anului. Este vorba despre romanul Hamnet, semnat

DAAS, unul dintre cei mai importanţi fur­ni­zori de echipamente pentru hoteluri, res­tau­rante şi magazine alimentare, care lucrează cu jucători precum Kaufland sau Mega Image, şi-a majorat anul trecut vânzările cu 14%, până la aproape 33 de

Unu din 23 de turişti care au ajuns în Maldive în ianuarie 2021 a venit din România, arată cifrele publicate de Autoritatea de Turism din această

Novak Djokovic (33 de ani), liderul din clasamentul ATP, a fost protagonistul unei noi ieșiri nervoase în circuitul masculin. Izbucnirea sârbului s-a petrecut în timpul meciului de dublu pe care Serbia l-a disputat la ATP Cup împotriva