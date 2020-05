Pro TV, lovitură pentru concurenţă! Las Fierbinţi, lider de audienţă cu un sezon transmis în reluare 07.05.2020

Pro TV a fost lider incontestabil de audiență, chiar și cu difuzarea cunoscutului serial Las Fierbinți, în reluare! Concurența nu a avut nicio șansă, căci și pentru a doua oară, telespectatorii au preferat să urmărească aventurile celor mai amuzante personaje. Potrivit informațiilor oferite de paginademedia.ro, Pro TV a spulberat concurența cu serialul Las Fierbinți, preferat

Fostul ginere al lui Traian Băsescu are randament de ”campion”: bifează a doua cucerire de la începutul anului. Celebrul Syda trăiește, din nou, o frumoasă poveste de dragoste! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini în

Summit Sibiu. Şefii de stat sau de guvern din ţările Uniunii Europene se reunesc, joi, într-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul

Reprezentanţii PSD afirmă că preşedintele Klaus Iohannis „ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni prezenţi la summitul de la Sibiu” şi că „atacarea gratuită şi nejustificată a guvernului ţării sale” denotă lipsa

Cinci persoane, printre care un poliţist şi o femeie, au fost ucişi miercuri într-un atac al talibanilor asupra unui ONG internaţional din centrul capitalei afgane Kabul, relatează dpa. Atacul

FC Liverpool şi Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi câte 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competiţiei europene intercluburi din 1

Paige Michelle Vanderford, cunoscută ca Paige VanZant, a fost protagonista unui pictorial incendiar în Sports Illustrated. Paige VanZant este una dintre cele mai iubite și sexy luptătoare de MMA. Americanca de 25 de ani a acceptat

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Miercuri seară, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3, Mihai Gâdea, a declarat că va absenta pentru scurt

Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, că România va fi primită în spaţiul Schengen „când vă veţi conforma tuturor regulilor statului de drept”. Câteva ore mai târziu premierul Viorica Dăncilă a venit

Autorul crimei din cartierul bucureștean militari a fost arestat pentru 30 de zile. Tânărul de 29 de ani ar fi de profesie informatician, iar primele date din achetă arată că el și-a recunoscut

Premierul britanic, Theresa May, este pe punctul de a-şi programa retragerea din funcţie, a scris ieri un jurnalist de la cotidianul „The Sun”, citat de Reuters. „Înţeleg că Theresa May este aproape

Ante Rebic o oferit un moment spectulos în repriza a doua a meciului Chelsea - Frankfurt, din returul semifinalei Europa League. În minutul 49, atacantul sârb Luka Jovic a marcat pentru 1-1, după o fază spectaculoasă a celor

Ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, a afirmat că Republica Irlanda şi Marea Britanie vor coopera cu partidele nord-irlandeze în încercarea de a reinstaura executivul mixt al provinciei britanice

Pe toată perioada postului obligatoriu pentru toți musulmanii, Coca Cola va avea un nou logo. Campania va cuprinde postere publicitare care poartă logo-ul familiar al Coca-Cola, înconjurat de simbolul icononic

Simona Halep primește o nouă lovitură, venită chiar din partea fostului său logodnic, Costa Sponte. Acesta se va căsători anul acesta cu o studentă de doar 20 de

China ar fi închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare, acuză Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii, prin vocea secretarului adjunct responsabil cu regiunea Asia-Pacific, Randall Schriver. Acuzațiile sale riscă să

Doi militari francezi au murit în timpul unei operațiuni de eliberare a unor ostatici: do turiști francezi, o femie din america și una din Coreea de Sud. Citește mai

Liviu Dragnea va depune un proiect de lege împotriva dublului standard între România și țările din Europa. Declarația președintelui PSD vine în contextul mitingului politic organizat la Galați, unde a

Noile reguli privind ieşirea la pensie a femeilor intră azi în vigoare. Femeile vor putea să lucreze până la 65 de ani, doar dacă vor cere în scris acest lucru. Părerile privind noua regulă sunt însă

Un nou scandal sexual a izbucnit în sfera politică din România. Președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, apare într-o fotografie alături de mai multe femei