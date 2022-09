Pro TV, lovitură devastatoare pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat aseară, în timpul emisiunilor Chefi la cuţite şi Sunt celebru, scoate-mă de aici 05.09.2022

05.09.2022 Pro TV, lovitură devastatoare pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat aseară, în timpul emisiunilor Chefi la cuţite şi Sunt celebru, scoate-mă de aici Seara trecută, pe micile ecrane au rulat două emisiuni așteptate cu sufletul la gură de telespectatori, și anume „Chefi la Cuțite”, de la Antena 1, și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la Pro TV. […] The post Pro TV, lovitură



Pro TV, lovitură devastatoare pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat aseară, în timpul emisiunilor Chefi la cuţite şi Sunt celebru, scoate-mă de aici

Seara trecută, pe micile ecrane au rulat două emisiuni așteptate cu sufletul la gură de telespectatori, și anume „Chefi la Cuțite”, de la Antena 1, și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la Pro TV. […] The post Pro TV, lovitură devastatoare pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat aseară, în timpul emisiunilor Chefi la cuţite şi Sunt celebru, scoate-mă de aici appeared first on Cancan.

Pro TV, lovitură devastatoare pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat aseară, în timpul emisiunilor Chefi la cuţite şi Sunt celebru, scoate-mă de aici

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oana Roman a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare în natură, la aer curat, departe de agitația și jungla urbană. Partenera de viață a lui Marius Elisei a slăbit considerabil și […] The post Cum s-a îmbrăcat Oana

Mai mulți indivizi au atacat, joi, un suporter pentru a-i fura tricoul pe care fanul îl primise de la fotbalistul Jules Kounde, la finalul meciului Franța – Belgia 3-2, disputat la Torino, Italia, în semifinalele Ligii Naţiunilor, informează

Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit provincia indoneziană

Aproape 53.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 52.815 de persoane

O tânără din SUA a fost condamnată la patru zile de închisoare şi o mie de dolari amendă pentru că s-a apropiat prea mult de o ursoaică şi de puii ei, în Parcul Naţional Yellowstone, scrie

Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu drept cea mai ambițioasă încercare de reformă a Bisericii Catolice din ultimii 60 de ani. Ea constă într-un proces de doi ani în care va fi consultată fiecare parohie catolică din întreaga lume cu

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

Președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, Gindrovel Dumitra, a vorbit despre ”tulpina românească”. Specialiștii susțin faptul că „tulpina românească” ar putea să apară în România

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

România a înregistrat peste 9.000 de noi cazuri de COVID în ultimele 24 ore, iar aproape toate județele sunt în scenariul roșu, cu excepţia judeţelor Covasna şi Harghita, care sunt colorate în galben. Aproape 1.700 de localităţi din România,

Lansat pe 17 septembrie 2021, Squid Game (Jocul Calamarului), a ajuns numărul 1 în peste 90 de țări. Seria TV e un fel de „Jocurile foamei”. Scris încă din 2009, serialul Squid Game a fost […] The post Despre ce este vorba în serialul

Alex Bodi a fost din nou arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de oamenii legii în urmă cu doar câteva momente, potrivit informațiilor exclusive […] The post Alex Bodi a fost din

Grecia va dubla subvenţiile pentru facturile de electricitate şi gaze şi va creşte sumele acordate gospodăriilor ca reacţie la creşterea dramatică a preţurilor energiei, relatează

În urma uneia dintre cele mai slabe campanii de vaccinare împotriva COVID-19 din Europa, sistemul de sănătate al României se apropie de colaps, odată cu cel de-al patrulea val COVID-19, titrează

Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat,

Pe 10 septembrie 2021 austriecii de la Erste publicau pe bvbresearch.ro un raport de analiză pentru furnizorul de servicii medicale private MedLife (M) cu recomandarea de “cumpărare” şi un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 19,9 lei pe

CFR Cluj a obținut două victorii categorice în amicalele de astăzi: 4-0 cu Unirea Dej și 8-1 cu Unirea Ungheni, ambele formații din cel de-al treilea eșalon. Profitând de pauza competițională, Dan Petrescu a programat astăzi două partide

După un contract de 15 ani cu Antena, Anca Lungu a plecat din televiziune, în aprilie 2018. S-a îndrăgostit cu un grec, cu care s-a mutat în Franța. Anca Lungu menține legătura cu România prin […] The post O mai ţineţi minte pe Anca

Pentru oamenii simpli, a nu avea guvern e o binecuvântare. Măcar pentru o perioadă limitată, n-are cine să pună bețe în roate economiei și să stabilească arbitrar, din pix, învingători

Un tânăr de 22 de ani, din Timişoara, care venise într-o drumeţie în Masivul Retezat, a fost căutat mai bine de 12 ore de salvamontişti, după ce s-a rătăcit, duminică, în zona vârfului Retezat. Din fericire, turistul a fost găsit, luni