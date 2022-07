Prizonier la Dinamo » Au refuzat oferta clubului din Liga 1! 21.07.2022

21.07.2022 Prizonier la Dinamo » Au refuzat oferta clubului din Liga 1! Dinamo a refuzat oferta celor de la FC Botoșani pentru Ahmed Bani (19 ani). Situație incomodă pentru Ahmed Bani, jucător retrogradat în Liga 2 alături de Dinamo. Promovat de la formația U19 a clubului în 2019, Ahmed Bani nu a reușit să se



Prizonier la Dinamo » Au refuzat oferta clubului din Liga 1!

Dinamo a refuzat oferta celor de la FC Botoșani pentru Ahmed Bani (19 ani). Situație incomodă pentru Ahmed Bani, jucător retrogradat în Liga 2 alături de Dinamo. Promovat de la formația U19 a clubului în 2019, Ahmed Bani nu a reușit să se impună la prima echipă a lui Dinamo, pentru care a înscris un singur gol în 52 de apariții. ...

Prizonier la Dinamo » Au refuzat oferta clubului din Liga 1!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Islanda - România, meci din a 4-a rundă a preliminariilor Campionatului Mondial, a fost prefațat de selecționerul Mirel Rădoi și de mijlocașul Răzvan

Iniţiat în urmă cu şase ani într-un liceu din Focşani, concursul prin care elevii erau îndemnaţi la lectură, pe care să o transpună apoi, cu ajutorul multimedia, într-un trailer, a devenit fenomen şi a luat amploare la nivel naţional, ba

Mai puțin de 11.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în

În spitalele din ţară se internează din ce în ce mai mulţi pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, avertizează ministrul Sănătăţii. Ioana Mihăilă a vizitat Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care „a intrat zilele astea în valul

Autoritățile din Satu Mare au efectuat, miercuri, 12 percheziții domiciliare, în localitățile Negrești Oaș, Cămărzana și Botiz. Activitățile desfășurate de polițiști și procurori au vizat o grupare specializată în trafic de droguri

Ministrul polonez al activelor Jacek Sasin a declarat că contractele semnale de gigantul de petrol şi gaze PGNiG cu SUA şi alte proiecte de gaze natuale permit Poloniei să fie mai optimistă cu privire la viitor şi mai independentă de livrările de

La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni a fost luat în studiu, printre altele, curmalul chinezesc, un arbust care are şanse să intre pe lista plantelor cultivate oficial în România, ale cărui fructe

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi

Haley Pierce, în vârstă de 20 de ani a fost înşelată de partenerul său. În încercarea de a o recuceri, fostul său iubit încearcă să îi facă pe plac şi nu îi refuză fetei nicio […] The post Cum a reacţionat o tânără, după ce a

Peste 10.800 persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, conform datelor transmise, vineri, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere

Guvernul României a adoptat controversata ordonanţa de urgenţă Anghel Saligny, anunţul fiind făcut de premierul Florin Cîţu. El a precizat că programul este inclus în ăprogramul de guvernare. Şedinţa de Guvern a fost ţinută fără

Președintele Klaus Iohannnis a semnat, vineri, decretele pentru acreditarea a cinci ambasadori în țări precum Cuba, Indonezia sau Burkina Faso. „Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 3 septembrie

Logiscool, business activ în domeniul educaţiei, spe­cia­lizat în predarea programării pentru elevi cu vârste cu­prinse între 7 şi 17 ani, aşteaptă peste 10.000 de înscrieri la cursu­rile de programare în primul semestru al noului an

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 273 şi în judeţele Satu Mare - 83, Timiş - 77, Ilfov - 63 a informat, vineri, Grupul de

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susţine că premierul Florin Cîţu trebuie să plece din fruntea Guvernului. Dar, odată cu el, trebuie să plece şi Barna, şi Ghinea, şi Năsui, mai spune

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, prezent vineri seara la recepţia oficială a heliportului construit pe platforma Spitalului Judeţean de Urgenţă din Bistriţa, a declarat

Medicii au încercat mai bine de două ore să îl resusciteze pe pilotul Adrian Răspopa, implicat într-un accident teribil la Raliul Iaşi, însă efortul lor a fost în zadar, rănile suferinte fiind mult prea

Salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au fost solicitați să intervină vineri, 3 septembrie, în zona statuie din