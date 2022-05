Prinţul Charles a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni 25.05.2022

25.05.2022 Prinţul Charles a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni Moştenitorul Coroanei britanice a venit miercuri, 25 mai, într-o nouă vizită în România. El a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, apoi va merge la Palatul Victoria, unde va discuta cu premierul Nicolae Ciucă. Prințul



Prinţul Charles a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Moştenitorul Coroanei britanice a venit miercuri, 25 mai, într-o nouă vizită în România. El a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, apoi va merge la Palatul Victoria, unde va discuta cu premierul Nicolae Ciucă. Prințul Charles a mai fost la Palatul Cotroceni în mai 2016, în martie 2017 și în mai 2018. […]

Prinţul Charles a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Cancelarul Angela Merkel a anunţat că, în Germania, vaccinarea anti COVID-19 nu va deveni obligatorie, distanţându-se de hotărâri în acest sens luate în Franţa şi Grecia. "Noi nu intenţionăm

Un urs a intrat în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila, din judeţul Prahova, după ce a sărit un gard din beton și a creat panică în jur. Un urs a sărit gardul şi a intrat, […] The post Panică la Spitalul de Psihiatrie Voila din Prahova!

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

Oficiali de la Bruxelles vor propune, miercuri, măsuri pentru ecologizarea zborurilor din Europa, inclusiv o taxă fără precedent pe kerosen. UE vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră până

Aproximativ 3.000 de companii, încadrate la categoria „mari contribuabili“, vor fi obligate să depună din 2022 aşa-numitul SAF-T (acronimul de la Standard Audit File for Tax), un fişier standard de audit pentru taxe prin care companiile şi

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), al preşedintelui Maia Sandu, va avea o majoritate confortabilă în noul parlament de la Chișinău, cu 63 din cele 101 fotolii, potrivit calculelor făcute de portalul. În urma alegerilor parlamentare

Analizarea CV-urilor şi decizia de invitare la interviu se fac în trei citiri succesive: o primă citire sumară, de câteva secunde, să vezi dacă merită analizat; la a doua citire, mai atentă, cauţi informaţiile care sunt criteriile tale de

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj tranșant către toți francezii, in discursul în care a detaliat măsurile luate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. Restricțiile trebuie impuse, în primul

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, că românii ar trebui să se obişnuiască cu preţurile care cresc şi scad, pentru că asta înseamnă economie de

Retailerul german de bricolaj Hornbach are un buget de investiţii de circa 80 de milioane de euro pentru următorii ani în România, în vederea deschiderii a trei noi magazine, în Constanţa, Bucureşti,

Mihai Stoica: "Florin Tănase nu pleacă. Contacte au fost, dar nu am primit nicio hârtie

Lionel Messi s-a înțeles cu oficialii clubului FC Barcelona pentru prelungirea contractului până în 2026. Starul argentinian va avea însă la gruparea catalană un salariu redus la jumătate față de cel precedent, informează BBC. Lionel Messi a

Un copil dintr-o localitate din județul Vaslui a luat foc în timp ce încerca să aprindă o sobă cu benzină. Victima are numeroase arsuri și este transportată la spitalul din Bârlad. Incidentul a avut

Cancelarul german Angela Merkel respinge orice formă de vaccinare obligatorie împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de Merkel în pofida iminenței celui de-al patrulea val pandemic, în condițiile în care varianta Delta a devenit predominantă

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Un urs a sărit gardul şi a intrat în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila, ajungând din zona verde din spatele curţii în cea cu pavilioane unde sunt personal medical şi

14.816 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere faţă de miercuri, 14 iulie,

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, spune că a început să plângă atunci când a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat și pleacă spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Cel mai probabil, din dorința de a uita de problemele create de scandalurile în care familia sa este implicată în ultima vreme, legate de fratele ei Fulgy, Margherita a profitat de vremea caniculară de afară […] The post Ce face Margherita de