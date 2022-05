Prin politicile sale, China dă o lovitură economică dublă, la nivel de ofertă şi cerere şi exacerbează insecuritatea alimentară mondială 03.05.2022

03.05.2022 Prin politicile sale, China dă o lovitură economică dublă, la nivel de ofertă şi cerere şi exacerbează insecuritatea alimentară mondială Când fabrica din Shanghai a Tesla şi alte uzine auto au fost închise în urma măsurilor de urgenţă menite să aducă sub control cel mai mare focar de Covid-19 din China, întrebarea urgentă a fost cât de repede se vor redeschide acestea pentru a



Prin politicile sale, China dă o lovitură economică dublă, la nivel de ofertă şi cerere şi exacerbează insecuritatea alimentară mondială

Când fabrica din Shanghai a Tesla şi alte uzine auto au fost închise în urma măsurilor de urgenţă menite să aducă sub control cel mai mare focar de Covid-19 din China, întrebarea urgentă a fost cât de repede se vor redeschide acestea pentru a acoperi cererea în creştere puternică.

Prin politicile sale, China dă o lovitură economică dublă, la nivel de ofertă şi cerere şi exacerbează insecuritatea alimentară mondială

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Brigada condusă de Istvan Kovacs a luat două decizii perfecte în prima repriză a meciului Macedonia de Nord - Olanda (Euro 2020, grupa C). Mai întâi, în minutul 9, când a anulat golul gazdelor. Goran Pandev i-a pasat din prima lui Ivan

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă

Eric a recrea primul gol din meciul Rusia - Danemarca, după care danezii s-au calificat mai

Bucuresti detinea titlul neoficial de capitala europeana a videochatului inca din 2019. Apoi, odata cu izbucnirea pandemiei, domeniul a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuata, aducandu-le profituri insemnate tuturor

Germania susţine ''pe deplin'' un nou pact al Uniunii Europene (UE) privind migraţia care promovează redistribuirea refugiaţilor şi împărţirea poverii financiare, afirmă ministrul de Externe, Heiko Maas, care cere ca acordul UE cu Turcia privind

Euro 2020. Şase suporteri francezi au urmărit partida dintre Franţa şi Ungaria la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei, după ce au ajuns au confundat Budapesta cu Bucureşti. Francezii s-au trezit pe aeroportul „Henri Coandă”, deşi

Se cunoaște foarte bine faptul că, există o mulțime de dăunători care pot pătrunde în locuințe și sunt purtători de boli și microbi. Pe lângă faptul că aceștia sunt în cele mai multe cazuri complet dezgustători, faptul că pot provoca

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează

Noile proiecte rezidenţiale atrag clienţi în special din­tre cei care au cumpărat de­ja într-un alt proiect nou, dar care acum, după pande­mie, vor un upgrade, explică Michele Nusco, CEO şi unul dintre acţionarii grupului italian

Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali

Un înalt oficial chinez recunoaște că SARS-CoV-2 ar fi fost făcut în laborator. Este vorba despre șeful contraspionajului din China, care a fugit în Statele Unite ale Americii în luna februarie, relatează Realitatea

Un copil dat dispărut în Italia a fost găsit de un reporter al televiziunii naţionale Rai trimis să relateze de la faţa locului, informează BBC. Aproximativ 1.000 de persoane au participat la operaţiunea de

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP Alberto Boțoghină și Sebastian

O traficantă de droguri, care şi-a continuat activitatea şi în perioada când era condamnată cu suspendare, a fost rearestată, împreună cu soţul

Hotelurile Melodia şi Favorit din staţiunea Venus, controlate de Luchi Georgescu, au avut anul trecut afaceri de 6,7 mil. lei, în scădere cu 23% faţă de încasările înre­gistrate în 2019, conform datelor Ministerului de

Companiile de construcţie din Polonia au finalizat cu 8,9% mai multe locuinţe în primele cinci luni ale acestui an decât în perioada similară a anului trecut, relevă noi date statistice, în contextul temperării crizei coronavirusului, notează

Momentul producerii unei viituri pe râul Goagiu, în zona comunei Stremţ din judeţul Alba, a fost surprins miercuri de un

România ar putea să-şi echi­libreze balanţa comercială cu carnea de porc, produs pentru care înregistrează cel mai mare deficit, numai dacă va lua măsuri rapide şi concrete pentru era­dicarea virusului pestei porcine afri­cane, ca, astfel,

Emisiunea tv Microbist de România, susținută de Betano, programează diseară episodul al nouălea în care suporterii merg mai departe cu întrecerile. Insulele Maldive continuă să fie gazda celor 10 suporteri de fotbal români în cursa

Vremea de astăzi este una extrem de călduroasă și cu maxime de până la 39 de