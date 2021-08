Primul transgender care ia startul la Jocurile Olimpice » Când va intra în concurs 31.07.2021

31.07.2021 Primul transgender care ia startul la Jocurile Olimpice » Când va intra în concurs Halterofila neo-zeelandeză Laurel Hubbard a concurat până în 2013 ca bărbat. Și-a schimbat sexul și acum o va face ca femeie la categoria plus 87 de kilograme la Jocurile Olimpice. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formată din Marian



Primul transgender care ia startul la Jocurile Olimpice » Când va intra în concurs

Halterofila neo-zeelandeză Laurel Hubbard a concurat până în 2013 ca bărbat. Și-a schimbat sexul și acum o va face ca femeie la categoria plus 87 de kilograme la Jocurile Olimpice. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formată din Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto), transmite cele mai noi informații de la Jocurile Olimpice Laurel Hubbard (43 de ani) a fost fotografiată sâmbătă dimineață încălzindu-se sub ochii atenți ai antrenorilor ei în sala de ...

Primul transgender care ia startul la Jocurile Olimpice » Când va intra în concurs

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Antonia este printre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi. Tocmai de aceea, adună mereu sune colosale în conturile familiei: nu, nu doar din muzică, ci și dintr-un alt domeniu, fooooarte bine plătit! E tânără, frumoasă, talentată

O infirmieră de la secţia ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Arad a dat un exemplu demn de laudă. Aceasta a donat plasmă de patru ori până acum, pentru tratarea pacienţilor Covid-19. Femeia nu a stat pe gânduri și a vrut să

Oana Roman, în vârstă de 44 de ani, anunța chiar de la începutul anului că este decisă să apeleze la toate mijloacele pentru a arăta așa cum își dorește. Și a reușit, pentru că procesul de remodelare corporală și alimentația

Cristina Laslo, centrul echipei naționale, e prima jucătoare din „lotul Corona” care poate să joace, după cele 9 luni de pauză forțată din cauza tratamentului interzis de laseroterapie intravenoasă. Calvarul s-a terminat pentru Cristina

Ministerul Muncii a implementat un sistem care notifică prin email angajatorii cu privire la angajaţii aflaţi în pragul pensionării pentru ca salariaţii să îşi poată pregăti documentele pentru case de pensii, a afirmat, marţi, ministrul

Profesorii vor nota elevii în alt mod decât în anii trecuți, deoarece s-a decis ca aceștia să nu meargă la orele de curs cu catalog. Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat că profesorii pot trece notele și absențele în agendele

Dezvoltatorul arădean Wallberg, controlat de antreprenorul Valentin Morar, a încheiat un contract de finanţare pentru construcţia celui de-al doilea turn din ansamblul XCity

Campioana Italiei, Juventus, are o înțelegere cu Luis Suarez, atacantul în vârstă de 33 de ani. Sud-americanul cere însă Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea. Luis Suárez, din 2014 la

Betty Stoian s-a lăsat zilele trecute fotografiată într-o ipostază senzuală. Iată cum arată acum fiica lui Florin Salam. Artista s-a pozat într-o postură artistică și a urcat fotografiile, alb-negru, pe o rețea socială. Fanii au reacționat

Este vorba de un autovehicul special echipat pentru transportul muniţiei, precum şi de toate accesoriile necesare pentru a realiza astfel de intervenţii. Valoarea totală a investiţiei este de 268.000 de lei, fonduri alocate din bugetul propriu al

DJ Erik Morillo, cel care se află în spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia în Miami Beach, transmite AFP. Poliția a răspuns, ieri dimineață, unui apel

Adrian Sârbu a vorbit marţi seară, la Marius Tucă Show, despre noul proiect media Aleph News, care face parte dintr-un proiect mai amplu cu mai multe canale de

Cancelarul Angela Merkel a declarat că Rusia va trebui să răspundă la „întrebări dificile” legate de încercarea de asasinare a lui Aleksei Navalnîi, principalulul contestatar al președintelui

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci suma de 1,4 mld. lei, în două emisiuni de titluri de stat scadente în 202, respectiv 2025, cu dobânzi de 2,6% şi 3,2% pe

Agricultura reprezintă una dintre cele mai vechi ocupații în civilizația umană. Cu toate că sectorul agricol nu mai este principala sursă de ocupare a forței de muncă în prezent, importanța sa strategică în dinamica pieței rămâne

Un labirint de încăperi subterane, ridicat în anii 50, ocupă o suprafaţă uriaşă de sub Casa de Cultură a

Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare. Cadavrele a două femei au fost găsite într-un frigider din Londra. În 2016, Zahid Younis a ucis o femeie de 34 de origine maghiară în locuința sa. După ce a bătut-o până a lăsat-o fără

Confruntarea Germania - Spania 1-1 din Liga Națiunilor a oferit viralul zilei în fotbalul european, însă totul s-a dovedit a fi un fake news. Germania a condus pe teren propriu, grație golului marcat de Timo Werner în minutul 52, până

Guvernul a adoptat Hotărârea prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare, aceasta fiind 6 decembrie 2020, dată anunțată și de premierul Ludovic Orban în debutul ședinței Executivului din 3 septembrie. UPDATE Ora 22:10 Șeful Cancelariei

E o modă printre locuitorii oraşului: mulţi visează să se mute cu arme şi bagaje la ţară, fără să ştie exact ce îi aşteaptă acolo, cum vor lucra, unde îşi vor da copiii la şcoală. Un