Primul român condamnat pentru terorism a fost despăgubit cu 3.000 euro 07.01.2020

07.01.2020 Primul român condamnat pentru terorism a fost despăgubit cu 3.000 euro CEDO a decis, marți, ca statul român să plătească 3.000 de euro lui Dragoș Ciupercescu pentru condiții improprii de detenție. Acesta este primul român care a fost condamnat pentru terorism, după ce a rănit cinci elevi de la Liceul „Jean



Primul român condamnat pentru terorism a fost despăgubit cu 3.000 euro

CEDO a decis, marți, ca statul român să plătească 3.000 de euro lui Dragoș Ciupercescu pentru condiții improprii de detenție. Acesta este primul român care a fost condamnat pentru terorism, după ce a rănit cinci elevi de la Liceul „Jean Monnet” folosind o grenadă. „Cazul viza plângeri privind condițiile necorespunzătoare de detenție. Domnul Ciupercescu a […] The post Primul român condamnat pentru terorism a fost despăgubit cu 3.000 euro appeared first on Cancan.ro.

Primul român condamnat pentru terorism a fost despăgubit cu 3.000 euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede că învăţământul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, până în

Un avion guvernamental german la bordul căruia se afla ministrul de externe Heiko Maas a avut o defecţiune luni pe aeroportul din New York, unde au fost constatate probleme la trenul de aterizare, un nou incident

Principalele provocări cu care se confruntă departamentele de audit intern din România sunt legate de competenţele angajaţilor (55%), utilizarea datelor pentru a stimula o abordare inovatoare in audit (55%), complexitatea şi incertitudinea

Bulgăroaica Andrea Teodorova a făcut ravagii în România în urmă cu 5 ani, după mai multe colaborări cu Costi Ioniță. Andrea s-a remarcat datorită formelor sale și a videoclipurilor incendiare. Andrea, care este în

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost audiat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupţie, relatează Agerpres. El a explicat, ulterior, la Parlament, că este vorba de un dosar care a fost

Cadavrul unei femei a fost descoperit pe stradă într-un orășel din Mexic. Localnicii și-au dat seama că e ceva în neregulă după ce au văzut mai mulți câini care încercau să rupă sacul în care se afla trupul cadavrul. Descoperire

Poşta Română a oferit explicaţii după apariţia în public a unor materiale de campanie ale PSD, care sunt livrate la casele oamenilor. Poşta spune că este vorba despre un contract legal, încheiat între companie şi PSD, în valoare de 925.000

Veniți cu intenția declarată de a pune capăt undei secete de aproape trei decenii, oltenii au rămas fără victorie la București cu FCSB și după duelul din runda a III-a a play-off-ului Ligii I. Roș-albaștrii au început în forță duelul de

Metroul din Drumul Taberei începe să vadă luminița de la capătul tunelului. Magistrala care se construiește de peste șapte ani ar putea fi inaugurată la sfârșitul anului. Citește mai

Aceasta a prezentat la Antena 3 celebra emisiune „În premieră cu Carmen

Brexit. Patru opțiuni au de votat, luni seară, parlamentarii britanici în legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Rezultatele vor fi anunțate luni

Partidul Puterii Umaniste (PPU), controlat de Dan Voiculescu, va avea reprezentant în Biroul Electoral Central (BEC), deşi nu candidează la alegerile europarlamentare. În schimb, PMP, partid parlamentar, poate trimite un om în BEC doar dacă are

O patrulă de la Poliţia Rutieră l-a prins luni, 1 aprilie, pe senatorul PSD Claudiu Manda rulând cu o viteză mult peste limita legală într-o localitate din

Cozmin Guşă acţionar al Realitatea Media, a anunţat luni seară, în emisiunea lui Denise Rifai, că firma a intrat în

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat luni Zidul Plângerii din Ierusalim alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu în timp ce palestinienii iau în considerare retragerea ambasadorului de la Brasilia în urma deschiderii unui

Claudiu Manda a fost lăsat pieton pentru 90 de zile și amendat, pentru că a fost prins, luni în jurul orei 15.40, în localitatea Mihăilești din Giurgiu cu o viteză de 125 km/h, potrivit

Ivano Pastore, 48 de ani, unul dintre scouterii importanți de la AC Milan, a urmărit din tribune meciul dintre UTA și FC Snagov (3-1). Italianul a venit special pentru David Miculescu, atacant de doar 17 ani devenit titular la formația

Senatorul PSD Claudiu Manda a rămas fără permis după ce a fost prins de polițiști conducând cu o viteză peste limita legală. Potrivit G4Media.ro, Manda a fost prins luni după-amiază, pe raza orașului Mihăilești, județul Giurgiu.

Parlamentarii britanici încearcă din nou să găsească o alternativă la acordul de Brexit. Ei urmează să aleagă dintr-un al doilea set de opțiuni, după ce parlamentarii nu au reuşit să susţină niciuna dintre opţiunile alternative prezentate

În ediția de luni, 1 aprilie, Mihai Morar nu a mai fost prezent în platoul emisiunii pe care o moderează la Antena Stars. Locul său a fost luat de o cunoscută actriță. Luni, la cârma emisiunii "Răi da' buni", de la Antena Stars, nu s-a mai