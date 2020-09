Primul român care a murit în teatrele de operaţiuni. Copilul său avea doar patru luni 18.09.2020

18.09.2020 Primul român care a murit în teatrele de operaţiuni. Copilul său avea doar patru luni La 17 septembrie 1996 a murit primul român în teatrele de operaţiuni, în Bosnia-Herzegovina. Sublocotenentul Remus Brânzan a făcut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar care a participat la o misiune internaţională de menţinere a



La 17 septembrie 1996 a murit primul român în teatrele de operaţiuni, în Bosnia-Herzegovina. Sublocotenentul Remus Brânzan a făcut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar care a participat la o misiune internaţională de menţinere a păcii, în Bosnia-Herzegovina.

