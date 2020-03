Primul deces regal din cauza coronavirusului 29.03.2020

29.03.2020 Primul deces regal din cauza coronavirusului Prințesa Maria Teresa, în vârstă de 86 de ani din Familia Regală Bourbon-Parma din Spania, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost făcut de fratele ei mai mic, prințul Sixtus Henry



Primul deces regal din cauza coronavirusului

Prințesa Maria Teresa, în vârstă de 86 de ani din Familia Regală Bourbon-Parma din Spania, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost făcut de fratele ei mai mic, prințul Sixtus Henry de...

Primul deces regal din cauza coronavirusului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Dintre cele 6 cluburi din play-off plus FC Botoșani, care au solicitat licență UEFA pentru sezonul 2019-2020, numai Viitorul a făcut publice datele financiare. În weekendul trecut, Viitorul a făcut deja publice pe propriul site datele

Scandal între prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi puterea de la Ankara. Turcia îl acuză pe Frans Timmermans de standarde duble, după ce acesta i-a cerut lui Recep Erdogan să recunoască victoria opoziţiei în

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a reacţionat faţă de o nouă postare controversată a lui Andrei Caramitru, conslieru liderului USR Dan Barna, în care a comparat actuala situaţie din România cu Holocaustul.

FC Viitorul Constanţa a învins-o pe FC Viitorul cu scorul de 4-1 (2-1), luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi s-a

Un tragic accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 12.00, în cartierul Rudari, din Giurgiu. O femeie în vârstă și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tir, fiind practic strivită de mastodont.

În ce priveşte sectorul de producţie a energiei electrice, un semnal pozitiv pentru piaţă ar putea veni în 2019 din partea statului român ca urmare a avansării în imple­mentarea unor meca­nisme de tip Contracte pentru Diferenţă (CfD), sau

Scenă revoltătoare surprinsă, marţi seară, în zona riverană a complexuului studenţesc Grozăveşti din Bucureşti. Citește mai

Compania de consultanţă imobiliară americană SVN International Corp, cu operaţiuni în opt ţări şi regiuni la nivel global, a deschis un birou în Bucureşti şi estimează afaceri de 4 milioane de euro în primul an de

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un

Oppo Reno şi Oppo Reno 10x Zoom sunt cele mai noi smartphone-uri din portofoliul producătorului chinez. Cele două telefoane au fost lansate într-un eveniment organizat la

Platforma locală de inovaţie dedicată domeniului de real-estate PropTech va organiza în perioada 12-13 aprilie 2019, la Bucureşti, un hackathon de real-estate, având ca temă principală transformarea digitală în cadrul unor segmente ale

Un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism,violare de domiciliu şi lipsire de libertate a fost anihilat de procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie, în urma a 12

Angajaţii Amazon ascultă conversaţiile dintre utilizatori şi asistentul digital Alexa, scopul lor fiind de a ajuta la îmbunătăţirea răspunsurilor sale la

Horoscopul zilei de 12 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

Accident spectaculos pe DN1, in Prahova. La km 6 o semiremorca s-a desprins de capul tractor și a lovit 3 autoturisme parcate în zona unei benzinării. Din primele verificări, ansamblul cap tractor cu semiremorca se deplasa pe sensul Brașov –

Kim Kardashian West a declarat că studiază dreptul pentru a deveni avocat pe drept penal. Starleta intenţionează să se prezinte la examenul de admitere în baroul din California în 2022. Citește mai

Trei persoane au fost rănite după ce o remorcă s-a desprins de capul tractor, a intrat în parcarea unei benzinrării şi a lovit mai multe maşini

Preşedintele american Donald trump afirmă că ”nu ştie nimic despre WikiLeaks”, în pofida faptului că a lăudat în numeroase rânduri site-ul specializat în dezvăluirea informaţiilor clasificate, relatează The Associated

Vineri dimineață, PSD a anunțat componența delegației care va participa la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema Justiţiei. Astfel, Eugen Nicolicea - vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi foştii deţinuţi politic Marin Iancu