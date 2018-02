Primii vrăjitorii VooDoo au trăit în Banat acum 7.000 de ani 22.02.2018

22.02.2018 Primii vrăjitorii VooDoo au trăit în Banat acum 7.000 de ani Populația care trăia pe actualul teritoriu al Banatului de astăzi era, acum șapte milenii – pe timpul când chinezii construiau Marele Zid Chinezesc, iar dacii noștri nu erau deloc – experți într-o magie neagră extrem de asemănătoare cu



Primii vrăjitorii VooDoo au trăit în Banat acum 7.000 de ani

Populația care trăia pe actualul teritoriu al Banatului de astăzi era, acum șapte milenii – pe timpul când chinezii construiau Marele Zid Chinezesc, iar dacii noștri nu erau deloc – experți într-o magie neagră extrem de asemănătoare cu practicile VooDoo, din zilele noastre, din Haiti.

Primii vrăjitorii VooDoo au trăit în Banat acum 7.000 de ani

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Nicolae Ceauşescu, aflat în fruntea României în perioada 1967-1989, ar fi împlinit astăzi 100 de ani, iar câţiva membri ai Partidului Socialist Român – Filiala Olt vor participa, la Scorniceşti, la o acţiune în memoria fostului

Simona Halep va juca mâine dimineaţă, de la ora 10.30, finala turneului de la Melbourne, cu daneza Caroline

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti a clasat dosarul penal al celui mai mare caz de muncă la negru din istoria judeţului Gorj. În anul 2013, peste 100 de persoane au fost găsite în comuna Turburea în timp ce lucrau fără forme

Nouă localităţi din Republica Moldova vor primi granturi pentru realizarea proiectelor economice şi deschiderea de noi afaceri. Localităţile vor primi câte 25 de mii de dolari din partea Guvernului Elveţiei, fiind necesară şi contribuţia

Doi români, o femeie şi un bărbat, au murit în ultima săptămână pe fondul complicaţiilor determinate de gripă. Potrivit medicilor, ambele victime nu erau vaccinate împotriva gripei şi aveau afecţiuni

Viceprimarul de Chişinău Ruslan Codreanu solicită deputaţilor din Parlamentul Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru cruzimea faţă de animalele de companie, dar şi a celora fără

În perioada septembrie 2017-ianuarie 2018 poliţiştii vrânceni au documetat activitatea infracţională a unei persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de şantaj şi

Doi concubini din raionul Ungheni au fost condamnaţi la ani grei de detenţie pentru comiterea traficului de fiinţe umane în scop de exploatare

Citind titlul acestei cărţi poştale, sigur nu vă vine să credeţi că, de fapt, doar o lună de zile ne mai desparte de Vântul de martie care primul anunţă pe meleagurile noastre

Aproape 600 de bunuri arheologice au fost recuperate de poliţişti în 2017, iar printre ele se numără 32 de coloane de marmură de epocă romană, precum şi un vas de bronz

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din judeţul Iaşi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces înregistrat din cauza virusului gripal în această iarnă. Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile, un

Patru angajaţi ai ÎS Poşta Moldovei şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs în dimineaţa de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul internaţional Brest-Chişinău-Odessa, în apropierea satului Mihăilenii Vechi,

Ministerul Finanţelor publica, în data de 25 a fiecărei luni, execuţia bugetară aferentă lunii anterioare. Ieri, 25 ianuarie, Finanţele ar fi trebuit să publice execuţia bugetară pentru anul trecut, însă aceasta întârzie să

Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune că este fericit să audă că se înrudeşte cu femeia al cărei corp mumificat a fost descoperit în localitatea elveţiană Basel în

Un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 40 de ani, şi-au pierdut viaţa din cauza gripei, în ultima săptămână, astfel că numărul victimelor din acest sezon a ajuns deja la

Pentru miliardarul american, George Soros, criptomonedele, in general, si bitcoin, in special, reprezinta un model tipic de "bula financiara". In opinia lui, Facebook şi Google sunt o adevarata ameninţare

Legarea contribuţiilor sociale pentru profesiile liberale de nivelul salariului minim îi dezavantajează puternic pe liber-profesionişti. De câte ori se va majora salariul minim, aceşti oameni vor

Două cutremure cu magnitudinea de 3 şi, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineaţa, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de

Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România a scăzut în decembrie, faţă de luna anterioară, la valoarea de 41 puncte, cea mai scăzută din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusă

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat gata să-şi seară scuze pentru că a preluat în noiembrie pe contul său de Twitter nişte înregistrări video antimusulmane postate de o grupare