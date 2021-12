Primii antreprenori înscrişi în programul Go Local, derulat de grupul Iulius, au deschis spaţii de vânzare în mallurile grupului 16.12.2021

16.12.2021 Primii antreprenori înscrişi în programul Go Local, derulat de grupul Iulius, au deschis spaţii de vânzare în mallurile grupului Doi antreprenori locali au deschis spaţii în proiectele de retail ale dezvoltatorului Iulius Group, ca parte a programului Go local, prin care sunt scutiţi de plata chiriei. Antreprenorii interesaţi pot aplica în continuare



Primii antreprenori înscrişi în programul Go Local, derulat de grupul Iulius, au deschis spaţii de vânzare în mallurile grupului

Doi antreprenori locali au deschis spaţii în proiectele de retail ale dezvoltatorului Iulius Group, ca parte a programului Go local, prin care sunt scutiţi de plata chiriei. Antreprenorii interesaţi pot aplica în continuare online.

Primii antreprenori înscrişi în programul Go Local, derulat de grupul Iulius, au deschis spaţii de vânzare în mallurile grupului

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Edi Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, se plânge cu fiecare ocazie că nu dispune de soluții la mijlocul terenului. Și are dreptate. În lupta cu FCSB și Craiova, principalele contracandidate la titlu, Iordănescu este singurul

Veteranul care a strâns donații record pentru spitalele britanice, plimbându-se în grădină, Sir Tom Moore, a încetat din viață, marți. În ultima perioadă fusese tratat pentru pneumonie, iar săptămâna trecută a fost confirmat cu COVID.

PIB-ul a scăzut cu 0,5% în trimestrul IV din 2020 în UE și cu 0,7% în zona euro, raportat la cele trei luni anteroare, arată datele Eurostat. Declinul a fost provocat de restricțiile impuse

Coada de sute de persoane, majoritatea adolescenți, la burgeri gratis oferiți de un fast-food din Centrul Capitalei. Distanțarea socială se respectă cu greu și există chiar și persoane care nu poartă mască de

România ar urma să primească, pentru lunile februarie și martie, 1,3 milioane doze de vaccin împotriva COVID de la Astra Zeneca, al treilea vaccin aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Este posibil ca acesta să […] The post

Un angajat al Ministerului Dezvoltării de la Departamentul de comunicare a murit în biroul său. Acesta a ajuns de dimineață la birou și i s-a făcut rău. O femeie de serviciu l-a descoperit și a

Jerome Boateng, 32 de ani, fundașul lui Bayern, a anunțat marți că a rupt relația cu modelul Kasia Lenhardt, 25 de ani. Câteva ore mai târziu, ea a replicat pe Instagram: „Eu l-am părăsit. E un tip infidel". Jerome și Kasia erau împreună de

Nivelul salariilor din România este destul de scăzut față de media europeană, mai ales pentru politistii de la Rutieră și nu numai. Am aflat ce salarii au agenții de poliție în 2021 cu tot cu […] The post Ce salariu are un poliţist din

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat joi, 4 februarie, lista statelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei persoanelor care sosesc în România din acestea. Totodată au fost impuse noi

Consumul a crescut timid în 2020, cu puţin peste 2%, susţinut de vânzările de mobilă, electro-IT şi de comerţul online, care au avansat accelerat într-o perioadă în care alte sectoare au anunţat scăderi de până la

Bucureştiul este şi astăzi pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş este pe locul II, iar Cluj pe locul III. În ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul roşu se află în

Zilele acestea, a plecat către librăriile fizice și online din întreaga țară ediția în limba română a uneia dintre cele mai așteptate traduceri ale anului. Este vorba despre romanul Hamnet, semnat

Comisia Europeană a transmis că va deschide o investigaţie aprofundată a Planului de Restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO), producătorul de energie electrică pe bază de cărbune care are aproximativ 12.000 de

Giulia Anghelescu arată într-un mare fel și nu este de mirare că internauții nu o mai recunosc. A slăbit mult, dar s-a și tunat și este acum tare mândră de corpul ei și de modul […] The post Giulia Anghelescu este de nerecunoscut.

Înaintea lui Harry, cel care a părăsit familia regală britanică de dragul lui Meghan Markle, a fost el: suveranul care a renunţat la coroana Angliei din iubire pentru o femeie nepotrivită. Povestea regelui

Primăria Capitalei a plătit în mandatul Gabrielei Firea peste 60 de milioane de lei către firma de transport a Primăriei Voluntari pentru cursele București-Ilfov, potrivit unei investigații Hotnews. Între timp, instituția a strâns datorii de

Participând în Grampians Trophy, turneul rezervat jucătoarelor care au trecut prin 14 zile de carantină dură, fără a putea părăsi camera, Sorana Cîrstea (30 de ani, 72 WTA) a fost eliminată în sferturi de americanca Ann Li (20 de ani, 99

Cătălin Drulă a declarat, joi, că a trimis Corpul de Control la Metrorex în urma cererii privind renegocierea contractelor de muncă, despre care a spus că este ”învăluită în mister”. Ministrul Transporturilor l-a criticat pe liderul de

Bucureştiul este în continuare pe proma poziţie în topul noilor infectări SARS-CoV-2, în Capitală fiind raportate 304 cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore. Judeţul timiş este pe locul II cu 239 cazuri, urmat de judeţul Cluj pe III cu 144

Panathinaikos, echipa antrenată de Ladislau Boloni (67 de ani), a câștigat cu Atromitos, scor 3-2, într-un meci din etapa 21 a campionatului elen. „Verzii” au trecut peste pasul prost din etapa trecută - remiza albă cu Lamia - și au obținut o