Primele super-imagini de la piscină în această vară! Manechina lui Bote e mortală! 13.06.2019

13.06.2019 Primele super-imagini de la piscină în această vară! Manechina lui Bote e mortală! Monica Hill este, fără doar și poate, una dintre cele mai nonconformiste prezențe din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Sexoasa clujeancă a încins atmosfera la piscină și a furat privirile tuturor cu formele sale



Primele super-imagini de la piscină în această vară! Manechina lui Bote e mortală!

Monica Hill este, fără doar și poate, una dintre cele mai nonconformiste prezențe din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Sexoasa clujeancă a încins atmosfera la piscină și a furat privirile tuturor cu formele sale demențiale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai “fierbinți” imagini cu manechina lui […] The post Primele super-imagini de la piscină în această vară! Manechina lui Bote e mortală! appeared first on Cancan.ro.

Primele super-imagini de la piscină în această vară! Manechina lui Bote e mortală!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, sunt mai multe victime în

Nicolae Bacalbașa a susținut o declarație cu privire la starea de sănătate a liderului PSD în care a afirmat că medicii recomandă ca președintele social-democraților să fie operat. Dubla hernie de disc,

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a ajuns în ianuarie la 114 milioane euro, faţă de 7 milioane euro în aceeaşi perioadă din 2018, în condiţiile în care anul trecut deficiul a urcat la 9,4 miliarde de euro (cel mai înalt nivel

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în februarie 2029 şi s-a împrumutat cu 274 mil. lei, faţă de volumul de 200 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

Alex Mitriţă vine cu mare poftă de joc şi pare deja intrat în formă înaintea „dublei" cu Suedia şi cu Feroe din preliminariile CE 2020. Atacantul român, omului meciului de aseară, a deschis scorul în meciul cu

Tribunalul Constanţa a respins, luni, cererea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Nicuşor Constantinescu de eliberare condiţionată din penitenciar, în dosarul "Centrul Militar Zonal", în care a fost condamnat la cinci ani

Bărbatul din Botoşani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru tentativă de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit (SIDA). Prim-procurorul Valeriu Chihaia a declarat, luni,

Nicio promisiune ratată a guvernaţilor fără ca preşedintele Klaus Iohannis să nu fie de vină! Aflată în vizită la Craiova, alături de premierul Viorica Dăncilă, ministrul Mediului Graţiela Gavrilescu a anunţat că programul

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că în coaliției s-ar fi ajuns la un acord asupra respectării principiilor care stau la baza OUG 114 şi că, în ciuda informaţiilor vehiculate

"Mai am nevoie de timp", a recunoscut fotbalistul român Alexandru Mitriţă pentru site-ul clubului New York City FC, după ce a reuşit primul său gol într-un meci oficial în tricoul echipei americane,

O explozie a unui meteorit deasupra Mării Bering la sfârşitul anului trecut a eliberat de 10 ori mai multă energie decât bomba atomică care a distrus Hiroshima, conform oamenilor de

„Practic 1 din 2 contribuabili se află în diferite stadii ale procesului de executare silită, pentru neplata dărilor către bugetul local, persoane fizice sau juridice”, spun reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi impozite

Poliţiştii călărăşeni au constatat 6 infracţiuni şi au aplicat peste 1.000 de sancţiuni contravenţionale în urma unei acţiuni desfăşurate pe raza

Doi tineri sunt cercetaţi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi pentru încredinţarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaşte că nu

Frank Engel, europarlamentar luxemburghez şi şef al Partidul Creştin Social, a povestit, într-un interviu pentru ziare.com, faptul că premierul Viorica Dăncilă le-a explicat eurodeputaţilor din PES că în România nu există corupţie, ci doar o

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR este gata să cedeze statului arenele de tenis şi o parte din terenurile pentru sport, dar totul să se întâmple conform legilor şi cu

Deşi 15 martie era considerat ultimul termen pe care îl mai acceptă CJ Olt pentru a începe să funcţioneze sistemul integrat de colectare a gunoiului menajer, firma lui Silviu Prigoană în continuare nu poate onora promisiunea făcută la momentul

Celebrul medic pediatru şi pedagog polonez Janusz Korczak, care a ales să moară în anul 1942 alături de un grup de copii orfani, în lagărul nazist de la Treblinka, deşi a avut şansa de a-şi salva viaţa, a recomandat în timpul vieţii sale

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat luni că Guvernul va veni în perioada următoare cu o propunere de modificare a Ordonanţei 114, precizând că nu face acest lucru din constrângere sau la presiunea companiilor, ci „pentru interesul

Vârsta medie la care româncele devin mame este de 26,5 ani. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Eurostat, care arată totuşi că femeile din România fac primul copil mai devreme decât cele din Italia, Spania sau