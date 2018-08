Primele schimbări. Cristian Ludovic Pop, fondatorul pet-shop-urilor Animax demisionează după ce afacerea a fost vândută unui fond de investiţii britanic 17.08.2018

17.08.2018 Primele schimbări. Cristian Ludovic Pop, fondatorul pet-shop-urilor Animax demisionează după ce afacerea a fost vândută unui fond de investiţii britanic Rohatyn Group a pus pe masă în jur de 20 mil. euro pentru Animax, un business construit în peste 15 ani de antreprenorul Cristian Ludovic



Primele schimbări. Cristian Ludovic Pop, fondatorul pet-shop-urilor Animax demisionează după ce afacerea a fost vândută unui fond de investiţii britanic

Rohatyn Group a pus pe masă în jur de 20 mil. euro pentru Animax, un business construit în peste 15 ani de antreprenorul Cristian Ludovic Pop.

Primele schimbări. Cristian Ludovic Pop, fondatorul pet-shop-urilor Animax demisionează după ce afacerea a fost vândută unui fond de investiţii britanic

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Clădirea Gării a fost acoperită cu o folie specială în culorile drapelului naţional, vând în vedere că ne aflăm în anul Centenar. CFR mai face şi alte reparaţii care vor schimba puţin faţa Gării Braşov criticată de multe ori de

Sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 96.000 de lei au fost aplicate de poliţişti în urma unor controale efectuate în judeţul

Americanii par să se desprindă în câştigătorii bătăliei cu francezii de la Airbus pentru contractul de dotare a Armatei Române cu elicoptere. Concret, Joel Best, unul dintre responsabilii companiei americane Bell Helicopter, a declarat că a

Mondialul s-a încheiat după o lună în care atenţia planetei a fost îndreptată spre Rusia. De acum, vom reveni la Liga I şi la tentativele echipelor româneşti de a avansa în fazele superioare ale cupelor

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti l-a transferat pe mijlocaşul croat Tomislav Gomelt, care a semnat, joi, un contract pe trei ani cu clubul din Ştefan cel Mare, potrivit site-ului oficial al

Epava unei nave de război a fost descoperită în largul coastelor Coreei de Sud de către o echipă de scafandrii. La momentul scufundării, pe navă se aflau 200 de tone de aur, potrivit The Sun. Nava

O adolescentă în vârstă de 16 ani din Galaţi a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din localitate, după ce a fost accidentată pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani,

Comisia Europeană (CE) a decis joi să trimită României şi altor 16 state membre câte o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu au comunicat legislaţia naţională care transpune în

Samantha, sora ducesei de Sussex, Meghan Markle, este de parare ca sotia printului Harry al Marii Britanii isi ignora tatal bolnav. "Daca moare, tu vei fi de vina, Mer", a scris Samantha pe contul sau

Plajă terapeutică destinată tuturor categoriile de persoane cu dizabilităţi, inaugurată la Mamaia, a fost ocupată de turiştii de ocazie, care blochează distracţia copiilor cu probleme doar pentru a face

Deşi s-a comentat amplu despre motivul pentru care preşedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dăncilă la Cotroceni, speculându-se pe marginea unei OUG pentru amnistie şi graţiere, cei doi au discutat,

Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit in fiecare an, pe 20 iulie. Sfantul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situata dincolo de Iordan. De

Trei zile de concerte cu artişti din SUA, Franţa, Olanda, Germania, Elveţia, Austria, Polonia, Republica Moldova şi România vor avea loc la Braşov în cadrul primei ediţii a Festivalului Internaţional de Jazz,

Chiar dacă are un miros plăcut și puternic, nu ar trebui să alegem un pepene care prezintă anumite semne pe coajă. Citește mai

Sfântul Ilie. Tradiţii de Sf. ILIE. Pe data de 20 iulie 2018, creştin-ortodocşii îl prăznuiesc pe Sfântul Ilie, unul dintre cei mai importanţi sfinţi din calendarul creştin-ortodox. Citește mai

Câinele maidanez care l-a păzit pe un ciclist accident pe un traseu montan din Caraş-Severin, până la venirea salvatorilor, şi-a găsit

Judecătorii ieşeni au găsit vinovat de tentativă la omor un bărbat de 46 de ani care, supărat că un adolescent mânca semniţe de foarea soarelui într-un mijloc de transport în comun, l-a înjunghiat în zona

Au propria idee despre cum arată căsnicia perfectă şi nu cred că se pot adapta standardelor. Sunt genul de persoane emoţionale cărăra le face plăcere să-şi protejeze partenerul, dar nu şi dacă acest lucru implică formalizarea unei

O stranie combinaţie de mălai, sare şi ulei, născută la jumătatea anilor ’90 în curtea unei case din Ploieşti ca experimentul a doi prieteni, avea să cucerească România şi pieţele externe. Urmează o poveste despre invenţii şi pufuleţi,

Fie ele oglinzi, ştergătoare de parbriz, roţi sau doar capacele acestora, embleme de mărci ori proiectoare, componentele exterioare ale autovehiculelor, şi, în mod deosebit ale celor cu valoare mare, constituie o tentaţie greu de