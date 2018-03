Primele imagini de la priveghiul lui Andrei Gheorghe! Jurnalistul va fi incinerat sâmbătă 22.03.2018

22.03.2018 Primele imagini de la priveghiul lui Andrei Gheorghe! Jurnalistul va fi incinerat sâmbătă O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost depusă la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv mâine. Sâmbătă, la ora 10:00, el



Primele imagini de la priveghiul lui Andrei Gheorghe! Jurnalistul va fi incinerat sâmbătă

O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost depusă la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv mâine. Sâmbătă, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit, potrivit apropiaților săi. Cancan.ro, site-ul numărul 1 din […] The post Primele imagini de la priveghiul lui Andrei Gheorghe! Jurnalistul va fi incinerat sâmbătă appeared first on Cancan.ro.

Primele imagini de la priveghiul lui Andrei Gheorghe! Jurnalistul va fi incinerat sâmbătă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Imediat după ce ministrul ieşean Tudorel Toader a anunţat că începe demersurile pentru revocarea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi, zeci ieşeni s-au îndreptat spre centrul

Platforma România 100, fondată de fostul premier Dacian Cioloş, consideră că, prin propunerea de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, ministrul Justiţiei dovedeşte încă o dată că "este doar un instrument servil al

Partidul Social Democrat susţine decizia ministrului Tudorel Toader de a propune revocarea din funcţie a şefei DNA. Raportul ministrului Justiţiei conţine argumente solide şi clare, spune purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian

FCSB a încasat cinci goluri de la Lazio, iar de la meciul următor, poarta echipei va fi apărată mai mult ca sigur de ultima achiziţie Cristi

Grupul "Corupţia ucide" a anunţat proteste în Piaţa Victoriei din Capitală, după decizia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de a declanşa procedura revocării din funcţie a procurorului-şef

Proteste au loc, joi seara, în oraşe precum Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Sibiu, după ce Tudorel Toader a cerut declanşarea procedurii de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj,

FCSB a fost dezintegrată pe terenul lui Lazio, 1-5, și a părăsit Europa League în șaisprezecimile de finală. Înfrângerea din această seară se înscrie într-un șir lung al umilințelor suferite de echipa lui

Raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a cărui concluzie a constat în cererea de revocare a procurorului şef DNA, a fost unul cu argumente "clare şi solide", iar social-democraţii susţin decizia lui Toader, a precizat,

În ziua în care FCSB a jucat cu Lazio, la Roma, unde a pierdut 1-5, Gigi Becali i-a reziliat contractul unui jucător pe care l-a tot criticat în ultima vreme. GSP susţine că roş-albaştrii i-au reziliat contractul lui

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni într-o vizită oficială în România, la sfârşitul lunii, deocamdată nefiind anunţat programul întânirilor cu

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, se arată încrezut că legislaţia va fi modificată în aşa fel, încât Igor Dodon să nu aibă dreptul să fie inclus pe lista electorală a socialiştilor la alegerile parlamentare din

Speakerul Andrian Candu este optimist în ceea ce priveşte şansele Partidului Democrat de a se menţine la guvernare şi după alegerile parlamentare din 2018. Preşedintele Parlamentului a declarat că miza formaţiunii sale este să obţină

Arctic, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de electro­cas­nice, deţine în România o fabrică la Găeşti, judeţul Dâmboviţa şi construieşte în prezent o nouă unitate de producţie la Ulmi, în acelaşi judeţ. În noua fabrică unde

Pe 25 februarie 2018 se împlinesc no­uă ani de la minimele atinse de Bur­sa de Valori de la Bucureşti, iar în această perioadă indicele BET a înregistrat o creştere de 340%, de la 1.887 de puncte la 8.280 de puncte. Spre comparaţie, indicele

Campania comercială agresivă prin care unii clienţi primesc internet mobil nelimitat a adus un salt al veniturilor pentru divizia mobilă, dar şi o scădere a marjei de profit aproape de pragul de

Cea mai mare structură ridicată vreodată de mâna omului a fost visul primului împărat al Chinei, pentru a se apăra de popoarele

Fotografiile arată Armata germană ocupând Portul Constanţa în toamna-iarna anului 1916, precum şi efectele bombardamentelor

Cheful de ciocolată sau de cola, de banane sau brânză este felul în care organismul ne anunţă că dieta noastră generală este

Anul 2017 a golit Moldova, Dobrogea şi Ardealul de oameni, în special de tineri cu vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani. Sărăcia e principalul motiv pentru care românii preferă să plece în

La 17.247 de kilometri de Bucureşti, Auckland, cel mai mare oraş al Polineziei are atât de multe lucruri de spus, încât nici nu ştii cu care să