Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV 27.01.2022

27.01.2022 Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV După zece zile de competiţie Andreea Tonciu a fost eliminată de la „Survivor România”. În urma votului telespectatorilor, bruneta a obţinut cel mai mic procent, astfel parcusul său a ajuns la final. Fosta Faimoasă a […] The post Primele



Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV

După zece zile de competiţie Andreea Tonciu a fost eliminată de la „Survivor România”. În urma votului telespectatorilor, bruneta a obţinut cel mai mic procent, astfel parcusul său a ajuns la final. Fosta Faimoasă a […] The post Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV appeared first on Cancan.

Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat, marţi, că, lucrările de racordare la reţeaua de gaze şi electricitate vor fi realizate suplimentar faţă de planurile de investiţii ale companiilor de distribuţie, care au

Fostul ministru al Turismului a anunțat că va depune plângere penală împotriva judecătoarei care a condamnat-o la opt ani de închisoare în dosarul campaniei electorale din 2009. Potrivit declarațiilor Elenei Udrea, motivarea sentinței, ea

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a anunțat marți că îi va face plângere penală judecătoarei care a condamnat-o la 8 ani de închisoare în dosarul campaniei electorale din 2009, informează spotmedia.ro. După ce a citit motivarea

Conform celor două ordine emise de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, şi comuna Cornetu, cu

Ministerul Sănătății al Braziliei a înregistrat marți 2.841 de decese asociate COVID și 83.962 de noi infectări. Este cel mai negru bilanț privind persoanele răpuse de coronavirus de la începutul pandemiei și până acum, informează miercuri

Nu de puține ori, cei care s-au vaccinat complet împotriva noului coronavirus au acuzat efecte secundare mai severe după rapel decât după administrarea primei doze a vaccinului anti-COVID. Ministerul Sănătății, împreună cu profesorul de

În timp ce locuitorii din zona de munte a judeţului au parte de multă zăpadă, cei din zonele de câmpie înfruntă alte capricii ale

Peste o sută de bugetari protestează la această oră în Piața Victoriei. Ei au venit cu mai multe pancarte pe care sunt afișate mesaje anti-guvernamentale, dar și

Poliţiştii Secţiei 4 au identificat toate persoanele participante la eveniment, fiind vorba despre 6 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 45 de

Electrica (simbol bursier EL), cel mai mare jucător local din domeniul distribuţiei şi furnizării de energie, cheamă acţionarii pe 28 aprilie pentru a aproba garantarea de către companie a unui credit de până la 1,02 mld. lei (210 mil. euro) pe

Ruby își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, iar recent le-a făcut acestora o dezvăluire… mai intimă. Fără doar și poate, Ruby este una dintre cele mai excentrice […] The post Ruby a făcut dezvăluirea!

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din judeţul Argeş, acuzat că a violat o fată de 17 ani în luna ianuarie, a fost reținut. Adolescenta nu a reclamat agresiunea la poliţie, însă a povestit unei cunoştinţe că tatăl şi fratele ei nu au

Tribunalul Galaţi a admis solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) privind valorificarea anticipată a unui autovehicul Lamborghini Aventador pe care instituţia îl are în

Un bărbat a murit joi, 18 martie, la Făgetul Ierii (judeţul Cluj), după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în timp ce muncea pe un şantier. Salvatorii s-au luptat timp de două să-l salveze, însă nu au

Universul ei - ca al întregii omeniri aproape - s-a redus la propriul apartament, aşa că Anca Duşe s-a gândit să-l surprindă chiar aşa, în

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare

Chiar în centrul Capitalei, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, casa compozitorului român Dinu Lipatti s-a transformat, în ultimii ani, într-un centru cultural care atrage deja zeci de mii de admiratori. Clădirea nu

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

FCSB 2 s-a impus categoric în fața celor de la Concordia Chiajna 2, scor 6-0, într-un meci din etapa cu numărul 12 a seriei 4 din Liga 3. FCSB 2 a revenit pe linia victoriilor, după remiza din derby-ul cu CSA Steaua, scor 1-1. „Victima” a

În perioada 1995-2000, au cumpărat pachetele majoritare de la 28 de societăți comerciale de stat! Emil și Marius Cristescu - cei mai puternici și unii dintre cei mai controversați afaceriști ai