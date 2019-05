Primele imagini cu seducătorul Syda & noua iubită 08.05.2019

Fostul ginere al lui Traian Băsescu are randament de ”campion”: bifează a doua cucerire de la începutul anului. Celebrul Syda trăiește, din nou, o frumoasă poveste de dragoste! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini în exclusivitate cu seducătorul tânăr și noua lui iubită. (Cel mai bine platit job din București) Bogdan Ionescu a încercat […] The post Primele imagini cu seducătorul Syda & noua iubită appeared first on Cancan.ro.

