Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis 04.09.2022

04.09.2022 Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis În urmă cu câteva zile, un caz șocant zguduia opinia publică din întreaga lume: un român şi-a împuşcat fosta iubită, apoi a îndreptat arma asupra lui şi s-a sinucis în plină stradă, la Miami, totul […] The post Primele imagini cu



Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis

În urmă cu câteva zile, un caz șocant zguduia opinia publică din întreaga lume: un român şi-a împuşcat fosta iubită, apoi a îndreptat arma asupra lui şi s-a sinucis în plină stradă, la Miami, totul […] The post Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis appeared first on Cancan.

Primele imagini cu românul care şi-a împuşcat fosta iubită, în mijlocul străzii, la Miami, după care s-a sinucis

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul purtător de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Dancă a transmis pe Facebook, după ce Biroul Executiv al PNL a decis să îl susţină pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier, că această decizie se ia, potrivit statutului partidului, în

Anunțul de miercuri al autorităților daneze, conform căruia vaccinul anti-COVID-19 Moderna nu va mai fi administrat persoanelor care au vârste mai mici de 18 ani a fost „o eroare de comunicare”, a anunțat vineri Agenția pentru

Kathryn Mayorga a susținut că Cristiano Ronaldo a violat-o într-o cameră de hotel din Las Vegas în vara anului 2009. Ronaldo a negat aceste afirmații. Un judecător din Nevada a reproșat avocaților lui Mayorga

Un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Făleşti, şi-a pierdut viaţa, căzând de la înălţime pe un şantier de construcţii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală. Preliminar, s-a stabilit că muncitorul nu era asigurat cu

Colegul nostru, Emil Grădinescu, a fost reclamat că a vorbit despre zootehnie într-un comentariu sportiv. Iar un membru CNA s-a întrebat dacă un comentator nu ar trebui să fie un fel de moderator Povestea începe așa. Un comentator sportiv

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă, vineri seară, că înţelege destul de greu strategia liberalilor, dar, dacă aceştia nu vor face o propunere de premier la consultările de la Cotroceni, aşa cum au anunţat ultima dată, USR va face o

Pe 17 ianuarie 1999, un băiat de 18 ani și jumătate debutează pentru FC Barcelona, într-o partidă pierdută la Caceres, cu 78 la 92. Tipul e Pau Gasol. De unde să știe că acesta era începutul unui drum imens? Cu fix două zile înainte, Sașa

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 a ajuns sâmbătă la 12,65, după ce vineri a fost

Incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori în 78 de oraşe şi 381 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit

Potrivit statisticilor disponibile, aşa cum sunt ele incluse în proiectul de Strategie Energetică 2020-2030, cu persectiva anului 2050, România are un total de 8,5 milioane de locuinţe, din care sunt locuite efectiv 7,5

Maria Constantin are 34 de ani, iar în ultima perioadă, artista a slăbit vizibil, urmând o dietă pe care le-a împărtășit-o tuturor. În urmă cu mai mulți ani, vedeta avea câteva kilograme în plus, însă sportul și alimentația sănătoasă

Biostatisticianul Octavian Jurma consideră că testele din salivă a căror utilizare a fost aprobată sâmbătă de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ar fi trebuit folosite în şcoli de mai mult

Medicul Mihai Craiu trage un semnal de alarmă: spitalele pentru copii din Capitală sunt pline cu pacienţi cu Covid-19 și cadrele medicale sunt puse în situația în care trebuie să aleagă pe cine

Poliţia italiană a folosit sâmbătă tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, inclusiv neofascişti, care demonstrau la Roma împotriva măsurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu

Argentinianul Carlos Rodriguez (57 de ani) e favorit să o antreneze pe Emma Răducanu (18 ani, locul 22 WTA). Adolescenta britanică s-a despărțit recent de Andrew Richardson, cel care a ghidat-o în triumful de la US Open. Conform The

Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit provincia indoneziană

Aproape 53.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 52.815 de persoane

FCSB. De la venirea lui Edi Iordănescu, Mihai Pintilii mai e secund doar cu numele, nu mai stă pe bancă. El era, oricum, angajat ca delegat al echipei, fiindcă nu avea nicio licență de tehnician. Campionatul conține oficiali ai cluburilor care nu

Evoluţiile slabe înregistrate de acţiunile orientate spre creştere s-au resimţit din plin în interiorul Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC. Randamentele obligaţiunilor au crescut pe fondul estimărilor cu privire

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, vineri, că Transalpina a fost închisă temporar circulaţiei rutiere pe porţiunea dintre Vâlcea şi