Primele imagini cu Irina Loghin după ce s-a vindecat de COVID-19 22.09.2020

22.09.2020 Primele imagini cu Irina Loghin după ce s-a vindecat de COVID-19 Irina Loghin și-a revenit spectaculos după ce, în urmă cu doar câteva săptămâni, a fost infectată cu noul coronavirus. Doamna muzicii populare românești se bucură din plin de viață, odată scăpată de periculosul virus. CANCAN.RO vă



Primele imagini cu Irina Loghin după ce s-a vindecat de COVID-19

Irina Loghin și-a revenit spectaculos după ce, în urmă cu doar câteva săptămâni, a fost infectată cu noul coronavirus. Doamna muzicii populare românești se bucură din plin de viață, odată scăpată de periculosul virus. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini cu celebra artistă, după ce s-a externat de la Matei Balș. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o […] The post Primele imagini cu Irina Loghin după ce s-a vindecat de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Primele imagini cu Irina Loghin după ce s-a vindecat de COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania de consultanţă imobiliară CBRE îl promovează pe Tudor Ionescu, un arhitect cu peste 17 ani de experienţă, în poziţia de Head of Advisory & Transaction Services pentru sectorul de birouri din cadrul

Academica Clinceni, care a fost, practic, un „satelit“ al FCSB-ului în sezonul trecut, a promovat degeaba în primul eşalon şi, cel mai probabil, în vara anului 2020 se va întoarce în

Poliţiştii au identificat în această săptămână, în urma a peste 2.000 de activităţi preventive şi 730 de controale organizate la nivel naţional, 275 de infracţiuni în şcoli şi în apropierea lor,

Raul Pavel, Cărtureşti: Piaţa de carte din 2018 a înregistrat o creştere semnificativă faţă de anul anterior, efect al creşterii consumului determinat de creşterea economică şi a veniturilor

♦ Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: În România s-au făcut reforme doar când au existat probleme de finanţare ♦ Fără reforme structurale probabil că deficitul de cont curent va trece de pragul de 5% din PIB în următorii

CITATELE LUNII OCTOMBRIE 2019. În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Retailerul olandezo-belgian are mai multe mărci private şi exclusive în portofoliu, însă cele mai puternice sunt 365 şi Gusturi Româneşti. Acesta din urmă grupează un portofoliu de circa 400 de

Cele mai mari zece companii de la Bursa românească în funcţie de valoarea de piaţă au urcat cu 22 miliarde de lei în primele nouă luni din 2019 şi au ajuns la o capitalizare totală de 89 miliarde de lei, echivalentul unei aprecieri de 33%,

Primăria Sectorului 2 a lansat, miercuri, în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă

EXCLUSIV // Mircea Lucescu: "Douglas Costa nu putea să facă o preluare. Îi sărea mingea-n nas! Am avut calitatea să-i

Un număr de magie le va aduce zâmbetul pe buze juraților mâine searã, de la 20:00, în cadrul celei mai noi ediţii iUmor, de la Antena 1. Spaniolul Mario Lopez este magician și şi-a descoperit talentul în

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat joi extinderea suplimentară a operaţiunilor sale din România, alocând o aeronavă nouă la Iaşi şi adăugând şase noi rute externe, începând din 2020, de pe Aeroportul

Orange, liderul pieţei locale de telecom, a lansat Flexible Engine, serviciul Orange Business Services de public cloud prin care clienţii pot optimiza, transforma şi dezvolta aplicaţii de business. „Flexible Engine este o platformă de public cloud

Miercuri, 2 octombrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au intervenit la 34 de evenimente, majoritatea sesizate prin

Şamanul din Siberia arestat pentru că voia să-l exorcizeze pe Vladimir Putin a primit un diagnostic la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Potrivit autorităţilor, el suferă de o boală mentală. ONG-ul care îi reprezintă interesele

Operatorul de jocuri de noroc Superbet, printre cei mai mari din Ro­mânia, cu afaceri de aproximativ 360 mi­lioane de lei, are cea mai ridicată rată a dobânzii din rândul emisiunilor de obligaţiuni denominate în lei listate la Bursa de la

Fostul deputat ALDE Mihai Niţă, care mai apoi s-a înscris în Pro România, a bătut astăzi palma cu PSD, susţin surse politice pentru „Adevărul”. Apropiat al lui Paul Stănescu, Niţă se dezice de moţiunea de cenzură împotriva guvernului

Ivan Pesic, 27 de ani, jucătorul împrumutat de Dinamo în Kazahastan, la Șahtior Karagandy, e la curent cu toate informațiile din lotul roș-albilor. Prin intermediul GSP.ro, croatul a transmis un mesaj de susținere pentru foștii săi colegi,

Duelul primelor două clasate suscită un interes formidabil. Pe San Siro vor fi peste 75.000 de tifosi, cu mai mult de 20% din bilete cumpărate din străinătate. Meciul va fi transmis în peste 200 de ţări. Inter - Juventus, cel mai important meci

Cea mai bătrână broască ţestoasă din Africa a murit la vârsta de 344 de ani, la palatul regelui tradiţional din oraşul nigerian Ogbomoso, Oba Jimoh